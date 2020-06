La Regina Elisabetta riappare in pubblico a cavallo: a Windsor in grande forma

editato in: da

Momento di relax per la Regina Elisabetta II: lasciate per un attimo da parte le querelle familiari, la sovrana inglese ha deciso di tornare a fare una delle cose che la fanno stare meglio, ovvero andare a cavallo. L’equitazione è una delle più grandi passioni di Elisabetta e per lei tornare in sella è stata una grande emozione.

Sì, perché la monarca ha passato un periodo davvero complicato: costretta per via dell’emergenza sanitaria a un semi-isolamento al Castello di Windsor, ha dovuto gestire da lontano e con uno staff ridotto ai minimi termini faccende spinose come l’uscita della biografia di Meghan Markle e Harry e le vicende legate al figlio Andrew.

Inoltre, pur condividendo il semi-isolamento con il suo consorte, il Principe Filippo, i due hanno dovuto per precauzione limitare persino i contatti tra di loro, essendo entrambi molto anziani e teoricamente molto fragili. Ora, però, la situazione sembra essere sotto controllo e anche a Corte si ricomincia a tornare alla normalità.

Così, la Regina Elisabetta non ha perso tempo e, con la giusta cautela, ha deciso di cavalcare Fern: si tratta di uno dei pony a cui è più affezionata. Fern ha ben 14 anni e ha un carattere calmo e quieto, cosa che le ha permesso di non indossare il classico elmetto protettivo che avrebbe, invece, dovuto sfoggiare se avesse cavalcato con un esemplare più grande e più giovane.

L’apparizione della sovrana ha rassicurato per altro chi temeva che stesse poco bene: a 94 anni è apparsa più in forma che mai e ha sfoggiato un discreto completo in tweed accompagnato a un foulard dai colori sgargianti per proteggere il capo.

Lucida e intenzionata a rimanere alla guida del suo Paese il più a lungo possibile, la Regina si è regalata dunque un momento da dedicare al suo passatempo preferito, in attesa di tornare ai suoi impegni quotidiani.