Rania di Giordania, la dedica al marito su Instagram per l’anniversario di nozze

Rania di Giordania in fucsia e rosso come Lady Diana

Giorno speciale per Rania di Giordania e il Re Abdallah II, che celebrano il loro ventisettesimo anniversario di nozze. La Regina, dolcissima, ha condiviso su Instagram una romantica dedica per il marito. Una storia d’amore, la loro, che continua a far sognare nonostante siano passati molti anni dal primo incontro.

Era il gennaio del 1993 quando Rania di Giordania e il Re Abdallah II, che all’epoca era ancora un principe, si sono conosciuti. Pochi mesi dopo, precisamente il 10 giugno dello stesso anno, si sono sposati al Palazzo Zahran di Amman. Per celebrare questa importante ricorrenza, la Regina ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale dolcissime parole dedicate al marito:

Come avrei potuto non innamorarmi di quel sorriso, ancora e ancora per ventisette anni. Sono così fortunata e grata di averti al mio fianco. Buon anniversario.

L’immagine allegata ritrae la Regina Rania e il Re Abdallah II mano nella mano e in abiti informali. Uno scatto che cattura tutto l’amore che, nonostante il tempo che passa, è ancora presente tra loro. Non è la prima volta, infatti, che la sovrana si lascia andare a dediche pubbliche destinate al marito e dimostra che i suoi sentimenti sono gli stessi provati il giorno del loro primo incontro.

Tra i sovrani, infatti, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quando si sono innamorati, Rania lavorava come impiegata nella città di Amman. Abdallah, invece, pur essendo un membro importante della Famiglia Reale, non era affatto destinato a diventare Re. Dopo le nozze, sono diventati genitori di quattro figli: Hussein, Iman, Salma e Hashem.

Ed è, probabilmente, il suo modo di fare spontaneo e al contempo sempre molto misurato e il suo essere una mamma amorevole e premurosa, che hanno permesso a Rania di Giordania di diventare una delle sovrane più apprezzate al mondo, seppur la sua incoronazione è arrivata a sorpresa dopo che Abdallah è stato inaspettatamente indicato come erede al trono.

La sua innata eleganza, la sua intelligenza e la sua tendenza a difendere i diritti dei più deboli, d’altronde, non sono mai passati inosservati. Il suo stile, insomma, conquista tutti, anche quando, proprio come nel post pubblicato in occasione dell’anniversario delle nozze con Abdallah II, si mostra senza remore in tuta e scarpe da ginnastica.