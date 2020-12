Rania di Giordania batte Kate Middleton e Letizia di Spagna: la foto d’auguri è un incanto

editato in: da

Rania di Giordania compie 50 anni: vita privata e look iconici della Regina che incanta il mondo

Rania di Giordania ha condiviso sul suo profilo Instagram la nuova foto ufficiale della Famiglia Reale per la fine del 2020, battendo sul tempo e sullo stile, sia Kate Middleton che Letizia di Spagna.

Rania, che lo scorso 31 agosto, ha compiuto 50 anni, posa nella cartolina con suo marito Abd Allah II, Re di Giordania e i quattro figli, le Principesse Iman (24 anni) e Salma (20 anni), accanto a lei, e i Principi Hussein (26 anni), erede al trono, e Hashem (15 anni) accanto al padre.

Il Re e la Regina sono al centro della foto, lui seduto, lei in piedi, intreccia il suo braccio a quello del marito. Rania indossa uno splendido abito lungo in seta rossa, in perfetta sintonia col momento. Anche Kate Middleton ha l’abitudine di indossare qualcosa di rosso a dicembre, ultimamente durante il tour in treno ha sfoggiato un cappotto (riciclato) di Alexander McQueen da oltre 3mila euro. Mentre il rosso è uno dei colori preferiti, e che più le dona, di Letizia di Spagna.

Le figlie di Rania seguono lo stile della madre, abito lungo una e camicia e gonna in seta, dello stesso colore del vestito di Regina, per l’altra. Mentre i Principi adottano il look di Abd Allah II, più informale, camicia scura senza cravatta.

Il messaggio che accompagna su Instagram la cartolina di fine anno è particolarmente significativo in considerazione dei mesi difficili appena trascorsi: “Quest’anno, anche se abbiamo mantenuto le distanze, abbiamo tenuto tutti i nostri cari un po’ più vicini nei nostri cuori. Invio le mie preghiere per la salute e la felicità a tutti”.

In un’intervista di qualche tempo fa a Hello!, Rania di Giordania aveva ribadito quanto si sentiva fortunata per aver avuto sempre accanto a sé la famiglia durante il lockdown vissuto dal suo Paese.

Lo scorso anno i Reali di Giordania avevano posato tutti vestiti in bianco per la cartolina di auguri. Una tradizione da sempre rispettata dalle Monarchie di realizzare una foto di famiglia ufficiale con cui celebrare le feste e augurare salute e fortuna per l’anno che verrà.

Rania, che molto spesso è stata considerata “gemella” di Letizia di Spagna per una spiccata somiglianza, ha superato se stessa in questo meraviglioso scatto che sottolinea ancora una volta l’armonia e l’unità della sua famiglia.