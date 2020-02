Professioni creative: le più originali e i consigli per intraprenderle

editato in: da

Moda, arte, design, grafica e comunicazione: sono molti gli ambiti in cui è possibile esprimere la propria creatività e fare della propria passione un vero lavoro. Un lavoro che sia ricco di soddisfazioni, che permetta di esprimersi al meglio, che regali un futuro di successo in Italia come all’estero.

A offrire una formazione ad hoc per le professioni creative è IED, l’Istituto Europeo di Design che, sin dal 1966, è il punto di riferimento per la formazione nell’arte, nel design, nella moda, nella comunicazione e nel Restauro con le sue sedi sparse in tutto il mondo. Un centro d’eccellenza e un nome autorevole, che il prossimo 7 marzo apre le sue porte per un Open Day esclusivo .

Giovani studenti e professionisti pronti a rimettersi in gioco potranno visitare le sedi IED di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e l’Accademia Galli di Como, partecipando alle attività organizzate, agli eventi e ai laboratori creativi, visitando le aule e ammirando da vicino i lavori che gli studenti della scuola hanno realizzato, per capire – in modo concreto – cosa significa studiare qui.

Ma quali sono le professioni creative che si possono apprendere in IED e che possono offrire interessanti sbocchi lavorativi? Scopriamone alcune.

Il Fashion Designer. Forse la più tradizionale tra le professioni nell’ambito della moda, il Fashion Designer è l’evoluzione dello stilista. Il suo obiettivo? Interpretare al meglio le emozioni che abiti e accessori trasmettono, e capire il complesso legame tra persone, sentimenti e bisogni che si nascondono dietro la parola “moda”. Deve saper tradurre in un racconto stili e sensazioni. Il Fashion Designer realizza capi e accessori che rispondono a quelle necessità e a quei desideri.

Il Transportation Designer. Tra i numerosi corsi di design che IED propone, vi è l’offerta formativa in Transportation Design. Capace di capire la società, il Transportation Designer traduce in arte i meccanismi sociali e psicologici legati al concetto di trasporto, sperimentando nuovi materiali, approfondendo il concetto di ergonomia e studiando soluzioni innovative e sostenibili. Il suo scopo? Creare veicoli capaci di conquistare il mercato.

Il Media Designer. Punto di riferimento nell’ambito della comunicazione, IED propone numerosi corsi a tema. Ad esempio, i corsi triennali in Media Design. Un po’ artista, un po’ esperto di tecnologie e di interfacce, il Media Designer ha competenze nel settore della grafica, della digital art, del suono, dell’animazione e dell’interattività. Programma per il Web e per il Mobile, supporta prodotti, servizi ed eventi, ed è molto di più che un creativo con competenze informatiche.

Il professionista della GC Animation. Per chi sogna di lavorare nella pubblicità o nel cinema d’animazione, nel gaming o nella comunicazione, IED offre corsi triennali in GC Animation. Indirizzati a chi ha la passione per la tecnologia, il cinema, i fumetti, i videogames, i cartoon, la fotografia e le arti visive, insegna a creare ambienti e personaggi, dando loro vita. E permette di costruirsi un futuro creativo, come libero professionista o all’interno di case di produzione e post-produzione, software house games, agenzie di comunicazione e studi di design.

L’Illustratore e Animatore. Nell’editoria come nel fumetto, l’Illustratore realizza immagini che sanno raccontare oltre le parole. Il suo compito è quello di catturare idee e sensazioni per poi rappresentarle, mettendo l’antica arte del comunicare a servizio di un mondo sempre più digitalizzato.

Sono tutte professioni, queste, che (insieme a molte altre) l’Open Day delle sedi IED il prossimo 7 marzo racconterà:

IED Milano. A partire dalle 10.00, nelle sedi di via Sciesa 4 (Arti Visive e Comunicazione), via Bezzecca 5 (Design) e via Pompeo Leoni 3 (Moda), sarà possibile partecipare a open lesson, laboratori aperti e attività in real time, incontrare docenti e coordinatori ed entrare in contatto con le aziende, scoprendo il metodo learning by doing e il career service.

IED Roma . Per conoscere i corsi triennali di Arti Visive e Design l'appuntamento è alle 9.00 in via Alcamo 11, per quelli di Moda e Comunicazione alle 10.30. Alle 14.00 si potrà invece effettuare l'accredito per i master e per i corsi di specializzazione e formazione continua, tra attività e laboratori.

IED Torino. In via San Quintino 39 alle 14.00 verranno presentati i corsi triennali in Design, Arti Visive e Comunicazione. Alle ore 15.00 in Via Giacomo Matteotti 11 verranno presentati i corsi triennali di Moda, alle 16.00 i master e i corsi di formazione continua.

IED Firenze. Appuntamento dalle 10.00 per i corsi triennali e dalle 14.00 per master, corsi di specializzazione e formazione avanzata nella sede di via Bufalini 6/r, dove ci si potrà sottoporre a colloqui motivazionali e test d'inglese, e consultare il Career Desk.

IED Cagliari. A Villa Satta (in viale Trento 39), a partire dalle 10.30, verranno illustrati i corsi dedicati agli studenti e ai professionisti che vogliono approfondire qualche aspetto del loro lavoro, e si potrà scoprire il metodo di apprendimento sviluppato da IED conoscendo le esperienze di chi ha già studiato nell'Istituto.

Accademia Galli Como. Fashion Textile Designer, Furniture Designer, Restauratore, Artista Visivo sono queste le professioni che si formano nei corsi triennali e di formazione continua dell'Accademia. Per conoscerle da vicino l'appuntamento è alle 9.30, in via Petrarca 9.

È un’occasione imperdibile, quella offerta dell’Open Day dell’Istituto Europeo di Design. Un’occasione da cogliere al volo, per costruirsi una carriera di successo grazie ad una tra le migliori scuole creative d’Europa.

