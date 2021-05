Il Principe William ha paura di altre rivelazioni (e verità) del fratello Harry

editato in: da

Le affermazioni del Principe Harry hanno scosso profondamente l’animo di William, che adesso ha paura di altre rivelazioni e verità. L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan ha rivoluzionato la vita a Palazzo: e se da una parte la Regina Elisabetta ha accusato il colpo e non ha mostrato alcuna emozione, dall’altra non si può dire lo stesso di William.

Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha svelato in anteprima al Mail che il futuro Re d’Inghilterra potrebbe soffrire di ansia nell’ultimo periodo. Non è solo deluso dall’atteggiamento del fratello – con cui per anni ha condiviso un bel legame – ma anche molto preoccupato per le sue dichiarazioni pubbliche. Teme, infine, ulteriori accuse.

Harry e la moglie Meghan Markle hanno effettivamente messo in difficoltà i Reali d’Inghilterra. Un profondo attacco alla monarchia, che ad oggi, guidata da Elisabetta II, ha retto in modo eccezionale. La Regina ha sacrificato ogni emozione e sentimento per portare avanti la Casata dei Windsor e per essere degna del ruolo ricoperto. Inquieto giace il capo che porta la Corona, scriveva Shakespeare, ma la Regina Elisabetta ha saputo affrontare ogni genere di ostacolo e avvenimento.

William e Harry hanno rappresentato per anni la Corona Inglese. Sono stati un punto di riferimento per Elisabetta e Filippo, che hanno contribuito a crescerli dopo la scomparsa dell’amata madre Diana. Qualcosa, però, nell’armonia familiare si è ormai rotto e sembra in maniera definitiva, a meno che non si trovi urgentemente un punto di incontro.

Altre rivelazioni di Harry, infatti, potrebbero mettere in difficoltà William e Kate, oltre che il padre Carlo e la Regina Elisabetta stessa, che senza il suo amato Filippo dovrà fare i conti con il carattere esplosivo del nipote preferito. Dopotutto, non è un segreto che abbia sempre avuto un debole per Harry: la somiglianza con la sorella Margaret, in effetti, è più viva che mai, soprattutto nelle ribellioni e nella comunicazione aperta e trasparente.

L’immagine che al momento traspare di William è quella di un fratello ansioso di dover affrontare alcuni aspetti del passato della Royal Family. Sono lontani i tempi in cui potevamo ammirarli insieme, con la sempre fedele (e magnifica) presenza di Kate Middleton al loro fianco. Oltretutto, quest’ultima ha coltivato sempre un bel rapporto con Harry.

L’arrivo di Meghan Markle nella Famiglia Reale era stato accolto con benevolenza, ma dietro tanti punti oscuri si celavano, come svelato nel corso dell’intervista dal Duca e dalla Duchessa di Sussex. Non resta che attendere se Harry seguirà in qualche modo i timori del fratello e preferirà un più elegante silenzio, ritirandosi a vita privata insieme a Meghan, il figlio Archie e la bimba che stanno aspettando (e che potrebbe nascere prima del previsto).