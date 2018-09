editato in: da

Il principe Harry compie 34 anni e festeggia solo con Meghan Markle.

Il neo-duca di Sussex taglia un altro traguardo importante, celebrando il suo primo compleanno da sposato. Lo scorso maggio il secondogenito di Lady Diana ha giurato amore eterno all’attrice di Suits e da allora la sua vita è cambiata. Il più ribelle di casa Windsor ha deciso di mettere la testa a posto e ora guarda al futuro, pronto a formare una famiglia con Meghan Markle.

Sarà proprio lei l’unica invitata (e di sicuro la più apprezzata) al suo party di compleanno. Harry infatti ha deciso di rompere la tradizione e di non organizzare nessun ricevimento. Ha anche cancellato tutti gli impegni ufficiali e gli incontri con i sudditi, per ritagliarsi una giornata da trascorrere solo con Meghan. La star americana ha davvero rubato il cuore del principe, trasformando in pochi mesi, da attrice di Hollywood a perfetto membro della Royal Family.

Indipendente, con le idee chiare, ma soprattutto forte (Carlo la chiama “tungsteno”, non a caso), Meghan Markle è riuscita là dove tutte avevano fallito, rubando il cuore di uno degli scapoli più ambiti al mondo. Ora i due si godono finalmente la vita matrimoniale e sembrano intenzionati ad avere presto un figlio. Secondo fonti di Kensington Palace, la duchessa di Sussex potrebbe annunciare la sua prima gravidanza entro l’anno.

Per la gioia dei sudditi inglesi, impazienti di accogliere un nuovo Royal Baby, ma soprattutto di Harry, che non vede l’ora di diventare papà. D’altronde le premesse ci sono tutte: il principe ha già venduto la sua costosa auto da single, per comprarne una più adatta alla famiglia, mentre la suocera Doria Ragland si è trasferita in Inghilterra per stare vicino al futuro nipotino.

Nel frattempo Harry è pronto a festeggiare il suo 34esimo compleanno con Meghan. Non sappiamo cosa faranno, ma di sicuro insieme a loro ci saranno anche due ospiti speciali. Non Kate Middleton e William, bensì Guy, il labrador della duchessa, e Oz, il cane che la coppia ha adottato da poco.