Principe Filippo, le parole di William dopo il ricovero

Il Principe Filippo, ricoverato dal 17 febbraio al King Edward VII Hospital di Londra, starebbe bene. A confermarlo è stato il Principe William, che incalzato dai giornalisti durante una visita a un centro per le vaccinazioni anti Covid a King’s Lynn, nel Norfolk, ha rilasciato una dichiarazione sulle condizioni di salute del nonno.

“Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se il duca di Edimburgo rimarrà ancora in ospedale“, ha affermato il Principe William, specificando che il consorte della Regina Elisabetta resterà ricoverato in seguito a un imprecisato malore in misura precauzionale.

Le parole del Duca di Cambridge sono arrivate al momento giusto per rassicurare i sudditi, che, dopo la visita di Carlo si erano allarmati, pensando che il principe Filippo fosse ormai in fin di vita.

Del resto le notizie diffuse da Buckingham Palace non erano state troppo esaustive: “Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male. Il Duca dovrebbe rimanere in ospedale sotto osservazione per alcuni giorni”, si leggeva nella nota diffusa.

A preoccupare poi l’opinione pubblica una seconda nota da Palazzo: “Dopo aver consultato il suo medico, il Duca di Edimburgo rimarrà in ospedale in osservazione e a riposo durante il fine settimana e fino alla prossima settimana. Il medico sta agendo con molta cautela. Il Duca rimane di buon umore”.

Nel frattempo, la notizia della visita di Carlo, vista la situazione e le regole imposte dalla pandemia, non aveva fatto altro che accrescere l’apprensione per il Principe Filippo, che il prossimo giugno compirà 100 anni. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’erede al trono si sarebbe fermato circa 30 minuti e sarebbe uscito dall’ospedale angosciato e con gli occhi lucidi, tradendo il suo coinvolgimento, comportamento che i membri della Famiglia Reale sono soliti evitare.

Tra l’altro quella del Principe Carlo è stata fino ad ora l’unica visita a Filippo, elemento che aveva ancor di più insospettito l’opinione pubblica. Adesso però le parole di William rassicurano sulle condizioni di salute del Duca di Edimburgo: Filippo sta bene ed è monitorato dai medici che lo stanno seguendo.