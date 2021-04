Principe Filippo, le ultime parole a Carlo e l’addio dei figli Anna ed Edoardo

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

La scomparsa del Principe Filippo ha lasciato un grande vuoto nei cuori della Famiglia Reale e in quelli del popolo. Il Duca di Edimburgo era stato ricoverato lo scorso febbraio per un’infezione al cuore che sembrava essersi risolta, ma tre settimane dopo le dimissioni dall’ospedale è venuto a mancare.

Secondo delle fonti molto vicine alla Corona, Filippo avrebbe chiesto di vedere il Principe Carlo durante il suo ricovero. Il Duca, in uno dei suoi ultimi incontri col figlio maggiore, gli ha chiesto di prendersi cura della Regina e ha lasciato a Carlo dei consigli su come guidare la Famiglia Reale negli anni a venire. E poi, pienamente consapevole che sarebbe stato difficile riprendersi dopo settimane in ospedale, ha espresso il desiderio di tornare finalmente a casa: Filippo voleva andarsene nel suo letto, dentro le mura del Castello di Windsor.

Gli ultimi anni per padre e figlio sono stati importantissimi per ricucire i loro rapporti, spesso segnati da discussioni e punti di vista discordanti, e soprattutto negli ultimi mesi sono stati più vicini che mai. “Si sono ammorbiditi entrambi”, ha confessato una fonte vicina alla corte. “Negli ultimi anni hanno accettato molto di più il punto di vista dell’altro. Si sono sempre amati, questo non è mai stato messo in discussione. Ma c’era un rispetto più profondo che stava crescendo”.

Il dolore per la perdita del padre ha ovviamente colpito anche gli altri figli della Regina Elisabetta. La Principessa Anna ha reso omaggio al Principe Filippo con un messaggio dolcissimo: “Sai che succederà ma non sei mai veramente pronta. Mio padre è stato il mio insegnante, il mio sostenitore e il mio critico più severo, ma soprattutto è il suo esempio di una vita ben vissuta e del suo servizio che volevo emulare di più”.

Per Edoardo la scomparsa del padre è stata improvvisa e ha portato con sé un grande dolore: “Per quanto ci si sforzi di prepararsi per questo, è ancora uno shock terribile e stiamo ancora cercando di venire a patti con questo. È molto, molto triste. Ma devo dire che gli straordinari tributi e i ricordi che tutti hanno potuto condividere sono stati fantastici. Ha dimostrato che avrebbe potuto essere nostro padre, nonno, suocero e significava così tanto per così tante altre persone”.