Principe Filippo, le condizioni dopo il ricovero. La Regina preoccupata

Ha destato senza dubbio grande preoccupazione tra il pubblico la notizia dell’improvviso ricovero del Principe Filippo, che solo poche ore fa è stato trasportato dalla tenuta reale nel Norfolk presso l’ospedale King Edward VII di Londra. In realtà, secondo quanto rivelato da Buckingham Palace, sarebbe solamente una misura precauzionale.

A pochi giorni dal Natale, con l’intera famiglia reale (o quasi) pronta a riunirsi per le feste, il Duca di Edimburgo ha avuto un piccolo imprevisto. Al momento, sono poche le notizie ufficiali trapelate da palazzo: sappiamo solo che il ricovero è dovuto dalla necessità di effettuare dei trattamenti per una condizione pre-esistente e che è stato consigliato dal medico privato di Sua Maestà.

Ma i media inglesi rivelano qualche indiscrezione in più. Una fonte vicina alla Royal Family ha raccontato al The Sun che le condizioni di salute del Principe Filippo sarebbero state fonte di preoccupazione nell’ultimo mese. Pare infatti che il Duca, 98 anni, sarebbe stato vittima di una caduta che lo avrebbe costretto a letto per qualche giorno. Tuttavia, sarebbe stato visto entrare nella hall dell’ospedale londinese sulle sue gambe, senza bisogno di alcun aiuto. Non è d’altronde la prima volta che il Principe si trova a dover trascorrere qualche giorno in clinica, da quando si è ritirato dalla vita pubblica: nel 2017 ha avuto un’infezione urinaria, mentre l’anno seguente ha subito un intervento all’anca.

Per la Regina Elisabetta II, questo è senza dubbio un momento piuttosto delicato. Il Natale è vicino e, senza lasciare che il ricovero del marito stravolgesse i suoi piani, si è già recata presso la sua residenza invernale di Sandringham, dove si terrà la tradizionale festa che riunirà la Royal Family. Ma c’è qualcosa che potrebbe darle delle preoccupazioni. La salute del Principe Filippo, sicuramente: è probabile che suo marito dovrà trascorrere ancora qualche giorno in osservazione, e non è ancora chiaro se parteciperà al consueto Natale della Regina.

C’è poi lo scandalo che ha coinvolto il Principe Andrew, figlio di Sua Maestà, ma anche la lontananza del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. La coppia ha infatti deciso di trascorrere qualche settimana mettendo in pausa gli impegni ufficiali, dedicandosi principalmente al piccolo Archie. E a quanto pare i due coniugi sarebbero volati nientemeno che in Canada per le loro feste. Al contrario, il Principe William e Kate Middleton hanno già confermato la loro presenza al tradizionale pranzo con la Regina.