Principe Carlo: quella cena con Harry per ricostruire il rapporto

Il Principe Harry ricorda la mamma Lady Diana

Da quando il Principe Harry ha lasciato Londra, si sa, c’è stata una rovinosa rottura all’interno della Royal Family britannica. Numerose, infatti, sono le voci di corridoio che circolano intorno a un possibile ricongiungimento tra il secondogenito di Lady Diana e la sua famiglia, ma nulla sembra concretizzarsi. Ora, spunta un nuovo dettaglio: sembrerebbe che il Principe Carlo avesse organizzato una cena per ricostruire il rapporto con il duca di Sussex, in occasione del suo ritorno a Londra per l’inaugurazione della statua di Lady D.

Una fonte vicina al Principe di Galles ha infatti affermato che Carlo aveva pianificato una cena individuale con Harry durante il suo viaggio di ritorno in Gran Bretagna all’inizio di luglio. In quei giorni l’erede al trono si trovava in Scozia, mentre la cerimonia si svolgeva a Kesington Palace. Tuttavia, ha desiderato tornare in quel di Londra per incontrare il figlio e avere un chiarimento sulle dure parole pronunciate da lui e dalla moglie Meghan davanti alle telecamere di Oprah Winfrey. Si vocifera che Carlo fosse parecchio nervoso per questa cena e temesse di essere frainteso dal figlio. Non si sa, tuttavia, come sia andata: l’unica certezza è che, se il primogenito della Regina Elisabetta ha spinto per organizzare l’incontro, vuole con molta probabilità provare a ricucire quel rapporto oramai congelato.

L’ultimo incontro tra Harry e il padre è avvenuto in occasione dei funerali del Principe Filippo. Il duca di Sussex era tornato in Inghilterra per dire addio al nonno e, anche in quell’occasione, non c’era stato alcun riavvicinamento. Anzi, si è vociferato che dopo il corteo funebre fosse scoppiata un’animata litigata tra William e il fratello, seppur Kate avesse provato a ricongiungere i due. Meghan non era presente, in quanto la sua gravidanza era agli sgoccioli e ha preferito non rischiare di andare incontro a complicazioni, ma probabilmente la sua presenza non sarebbe stata gradita viste le forti dichiarazioni pronunciate verso la Famiglia Reale. A Oprah Winfrey, infatti, la duchessa di Sussex -insieme al marito- ha rilasciato pesanti affermazioni sui parenti di Harry, raccontando perfino di aver ricevuto minacce di razzismo e di aver pensato al suicidio. Dichiarazioni forti, sulle quali aleggia un’ombra di falsa veridicità.