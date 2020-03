editato in: da

Carlo e Camilla, il figlio segreto

Il Principe Carlo parla per la prima volta dopo l’annuncio del suo contagio, inviando un messaggio a tutte le persone che si sono preoccupate per lui. Come è noto qualche giorno fa il figlio della Regina Elisabetta si è sottoposto al test per il Coronavirus ed è risultato positivo. Una notizia che ha scosso l’Inghilterra, ma soprattutto i figli Harry e William.

Secondo le prime informazioni il Principe starebbe bene e i suoi sintomi sarebbero piuttosto lievi, tanto che avrebbe continuato a lavorare. Attualmente si trova nella sua tenuta in Scozia, lontano dal resto della Famiglia Reale, compresa Camilla Parker Bowles. La moglie di Carlo è risultata negativa al Covid-19 e ora tutti gli occhi sono puntati sull’ex marito di Lady Diana che a 71 anni è un soggetto a rischio.

Mentre Meghan avrebbe negato a Harry di tornare a Londra per stare accanto al padre, William insieme a Kate Middleton e ai figli George, Charlotte e Louis, si sono rifugiati ad Anmer Hall. Dopo un lungo silenzio, segnato dall’apprensione dei sudditi, Carlo ha deciso di parlare, inviando un messaggio. Sul profilo Twitter di Clarence House, il Principe ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto dopo la scoperta della malattia e ha affermato di essere rimasto commosso dall’affetto che l’ha travolto.

Ora che la Regina è a Windsor e Carlo è in Scozia, tutto passa nelle mani di William, che dovrà gestire al meglio la situazione difficile in cui si trova l’Inghilterra. Dopo l’addio di Harry e Meghan Markle alla monarchia, Kate e il primogenito di Diana avevano chiesto aiuto ai Sussex, ricevendo come risposta un netto rifiuto. Ora che la situazione è precipitata, i Cambridge si aspettavano un supporto che non è arrivato. A fornirlo è stata invece Camilla che, a quanto pare, si sta rivelando un personaggio chiave in questa vicenda.

“Negli anni si è dimostrata un valido supporto sia per Carlo che per la sovrana”, ha spigato Dickie Arbiter, l’ex responsabile dell’ufficio stampa della Regina, sottolineando come Camilla, con la sua ironia e forza, ora sia indispensabile per tutta la famiglia.