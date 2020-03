Il Principe Carlo esce dalla quarantena: sta bene

editato in: da

Buone notizie per il Principe Carlo: sta bene ed è uscito dalla quarantena. Nei giorni scorsi, infatti, era risultato positivo al Coronavirus e, come previsto dalla legge britannica, era stato messo in isolamento totale insieme alla moglie Camilla per 7 giorni.

Per una settimana il Principe Carlo e Camilla sono rimasti in auto-isolamento a Birkhall, Balmoral, nella loro residenza in Scozia, dopo che il settantunenne, figlio della Regina Elisabetta, è risultato positivo al Coronavirus. Ora, però, l’erede al trono è finalmente guarito. A renderlo noto, una comunicazione di Clarence House:

Clarence House – ha affermato un portavoce – ha confermato oggi che, dopo essersi consultato con il suo dottore, il Principe del Galles è fuori dall’autoisolamento.

Al fianco di Carlo, Camilla che, pur risultando negativa al Coronavirus, è rimasta in isolamento con il marito a Birkhall. Il Principe, in questi giorni, ha accusato solo sintomi lievi e non ha avuto gravi complicanze. È, pertanto, potuto rimanere nella sua tenuta. Ora che è uscito dalla quarantena, e dopo aver ascoltato il parere del suo medico di fiducia, può tornare finalmente a praticare attività fisica e a svolgere i suoi compiti.

Il popolo inglese e tutti gli affezionati alla Famiglia Reale possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, la salute di Carlo non richiede che vengano più presi accorgimenti particolari. La Regina Elisabetta e il marito Filippo, rispettivamente 93 e 98 anni, hanno invece lasciato Buckingham Palace e si trovano, dal 19 marzo, al castello di Windsor e hanno ridotto il più possibile i contatti sociali per evitare di essere contagiati.

Nei giorni scorsi, infatti, c’era stata grande preoccupazione dopo che un membro dello staff della Regina era risultato positivo al Coronavirus. Elisabetta, però, non sarebbe stata contagiata e, per tutelare la sua salute, sono state prese tutte le precauzioni necessarie.

Carlo torna a tenere le redini della monarchia, affidate, in questi giorni, nelle mani di William e Kate, seppur anche loro hanno ridotto notevolmente i contatti sociali per rispettare le disposizioni del governo inglese. I due si sono rifugiati a Anmer Hall con i piccoli George, Charlotte e Louis.

Seppur divisa, la Famiglia Reale ha potuto accogliere con gioia la notizia della guarigione del Principe Carlo. La speranza e di poterli rivedere uniti il prima possibile, magari con la partecipazione di Harry e Meghan, ormai negli Stati Uniti.