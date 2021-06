Principe Carlo, la decisione su Archie che delude Harry e Meghan

editato in: da

Il Principe Carlo ha preso una scelta: Archie non sarà mai un Principe. Il futuro Re d’Inghilterra, primo in linea di successione al trono, vorrebbe puntare a una Monarchia molto più “asciutta”. Per venire incontro ai desideri dei sudditi e per non scontentare il popolo britannico, Carlo dovrà affrontare delle decisioni importanti. Stando a quanto afferma il Daily Mail, pare che l’Inghilterra sia abbastanza stanca di pagare per la grande rappresentanza della Royal Family.

Fino a qualche tempo fa, appariva quasi scontato il titolo di Principe nei confronti di Archie, così come suo padre Harry, ai tempi, ha avuto. Tuttavia, l’obiettivo di Carlo è di ridurre al minimo il numero dei ruoli chiave all’interno della Monarchia stessa. Uno dei desideri di Carlo è di entrare nelle grazie degli inglesi, verso cui è sempre stato abbastanza impopolare. Basti pensare al confronto con Lady Diana, definita invece la “Principessa del popolo“.

Una fonte interna ha riferito al Daily Mail che Harry e Meghan sono stati già messi al corrente della scelta di Carlo. “A Harry e Meghan è stato detto che Archie non sarà mai un Principe, anche nel momento in cui Carlo andrà al trono”. Naturalmente, anche se il Duca e la Duchessa di Sussex hanno ormai rinunciato ai doveri reali, trasferendosi in America, non hanno apprezzato molto la notizia.

Pare, infatti, che la mancata nomina di Archie a Principe sia stata tra i punti di rottura tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale. Anzi, è stato giudicato un vero e proprio “affronto“, portando a un disgregamento del legame tra Harry e suo padre, verso cui non si è risparmiato, accusandolo di negligenza nei suoi confronti e della moglie.

Nei piani del Principe Carlo si cercherà di abbassare i finanziamenti da parte dei contribuenti: in questo modo, solo gli eredi al trono e le relative famiglie riceveranno i titoli completi, oltre che il sostegno finanziario. Ma le magagne per Carlo non finiscono qui, perché ha avuto di recente una discussione con il fratello, il Principe Andrea, soprattutto per la sicurezza concessa alle figlie, le Principesse Beatrice ed Eugenia.

I litigi all’interno della Famiglia Reale inglese sono all’ordine del giorno. Harry e William sono ormai totalmente in guerra: l’ansia del fratello maggiore nei confronti delle sue rivelazioni, il cuore spezzato del fratello minore per non avere chiarito. Il 1 luglio si ritroveranno faccia a faccia, per svelare la statua di Lady Diana, ma la pace è lontana e, forse, non ci sarà mai.

Se da una parte William avverte la mancanza di Harry, dall’altra appare più chiaro che mai che trovare un punto di incontro tra i due sembra impossibile. Di certo, Carlo non sarà mai perdonato da Harry: quest’ultimo sperava che Archie ricevesse il titolo di Principe.