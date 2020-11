Carlo compie 72 anni: gli auguri di Kate e il silenzio di Meghan e Harry

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton col maxi cappotto nero

Il principe Carlo compie 72 anni. Gli auguri più dolci arrivano da Kate Middleton e dalla Regina, mentre Meghan Markle e Harry scelgono il silenzio. Il figlio della Sovrana spegne le candeline lontano dal resto della Royal Family e insieme all’amata Camilla Parker Bowles. I due infatti sono attesi in Germania per partecipare al loro primo viaggio all’estero da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus.

Dopo aver superato il Covid-19, Carlo è tornato al suo posto, pronto a sostituire la Regina negli impegni ufficiali. Domenica 15 novembre il principe e Camilla parteciperanno alla cerimonia per il National Day of Mourning, celebrando l’amicizia tra Germania e Regno Unito iniziata dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Il compleanno di Carlo dunque sarà solo con la moglie, ben lontano da quello per i suoi 70 anni quando aveva celebrato il traguardo con tutta la famiglia riunita, un concerto alla Royal Abert Hall, un party a Buckingham Palace e un francobollo celebrativo.

Nonostante la distanza però Kate Middleton e William non si sono dimenticati di lui. Sul profilo Instagram della coppia è apparsa una foto di Carlo con un messaggio di auguri. “Auguriamo un buon compleanno a Sua Altezza Reale il Principe di Galles!”, hanno scritto i Cambridge. La Regina ha invece pubblicato uno scatto che la ritrae con il figlio e la scritta: “Buon compleanno”. Silenzio, almeno per ora, da Meghan Markle e Harry. I Sussex non hanno inviato comunicati ufficiali in occasione del compleanno di Carlo. Con molta probabilità il secondogenito di Diana e la moglie contatteranno privatamente l’erede al trono, forse con una videochiamata per mostrargli il piccolo Archie.

D’altronde Carlo è stato uno dei pochi nella Royal Family ad appoggiare le scelte di Meghan Markle e Harry. Quando la coppia ha lasciato l’Inghilterra per volare prima in Canada poi negli Stati Uniti, Carlo ha garantito loro un aiuto economico. Non solo, secondo molti il figlio della Regina avrebbe anche contribuito all’acquisto della magione in cui la coppia si è trasferita. Sembra difficile dunque immaginare che i Sussex si siano dimenticati di lui in un giorno così importante, ma è più probabile che, come accade da tempo, abbiano scelto un low profile.