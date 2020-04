Il Principe Alberto sta meglio e festeggia con Charlene e i figli

editato in: da

Charlene di Monaco, i gemellini compiono 5 anni: le foto più tenere

È stato sicuramente un periodo complesso per il Principe Alberto II di Monaco e per la Principessa consorte Charlene. I due hanno dovuto attraversare un lungo lasso di tempo separati, per via dell’epidemia che ha visto, tra i suoi contagiati, proprio il regnante.

Alberto di Monaco aveva scoperto di stare male a marzo, di ritorno da una vacanza sulla neve a Courchevel. Era dunque stato costretto all’isolamento tra le stanze del Palais di Monaco, dove, non avendo comunque avuto problemi significativi di salute, ha continuato ad adempiere ai suoi obblighi reali.

Ciononostante, fonti vicine ad Alberto hanno restituito, per mezzo delle pagine di quotidiani e magazine della Baviera, un ritratto insolito del Principe. Pare infatti che a dispetto dell’atteggiamento algido che lui e la moglie mantengono in pubblico, i due abbiano avvertito fortemente la reciproca mancanza e che a soffrirne, in particolare, sia stato proprio Alberto, attanagliato da un profondo desiderio di abbracciare al più presto i suoi cari.

Charlene di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella si sono infatti dovuti trasferire a Roc Agel, tenuta di campagna dei Grimaldi e luogo di elezione della Principessa consorte. Lì hanno passato lunghe giornate senza Alberto, riscoprendo però i piaceri della natura, della vita di campagna, dello sport e del mangiare sano.

La stessa Charlene aveva mostrato alcune foto dei gemelli mentre facevano giardinaggio, condividendo con i suoi follower uno spaccato di serenità. I più attenti hanno però notato che il messaggio della Principessa consorte di Monaco è arrivato sì per Pasqua, ma anche dopo una notizia ufficiale molto importante: quella della guarigione del marito Alberto.

Un gesto insolitamente tenero, al punto che la stampa bavarese aveva dato per sicuro che il Principe fosse già in viaggio per raggiungere moglie e figli: effettivamente, le cose sono andate proprio così. A dimostrarlo è l’ultimo video pubblicato su Instagram da Charlene, in cui appare accanto al marito.

Entrambi hanno un’espressione serena e Alberto ha voluto, per mezzo del profilo ufficiale della moglie, rassicurare sulle sue condizioni di salute e fare i suoi personali auguri di Pasqua. Nel video lo si può sentire pronunciare le seguenti parole, sia in inglese che in francese:

In questi tempi difficili e difficili, volevamo semplicemente augurare a tutti voi, a nome della nostra famiglia e di noi stessi, una buona Pasqua!

Il video è stato ripreso proprio a Roc Agel, dove si trovavano, finora da soli, Charlene e i gemelli. Per una volta, si potrebbe dire che i Reali di Monaco hanno mostrato quel lato tenero che nel corso di questi anni è spesso mancato. Non si può che augurargli di continuare a essere vicini, dopo questo – seppur tribolato – ritrovamento.