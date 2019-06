Partecipa anche tu al concorso AMORI di_VERSI

editato in: da

PensieriParole, il primo sito di letteratura online che al momento conta quasi 300.000 contributi inseriti, letti e manualmente pubblicati (tra frasi, aforismi, poesie, racconti e così via), ha indetto la decima edizione del concorso internazionale di letteratura a partecipazione gratuita.

Grazie alla partnership con frasi.it, portale dedicato alla cultura dei soli autori celebri, e SaveAQuote.com, il fratello in lingua inglese di PensieriParole.it, nasce “AMORI di_VERSI”, un concorso che vede il supporto di DiLEI.it, il punto di vista femminile nell’emisfero di IOL-Libero-Virgilio, e Montegrappa®, un grande marchio italiano di penne di lusso.

Il concorso “AMORI di_VERSI” è dedicato a tutte le quelle frasi e/o poesie che nascono dall’intelletto per descrivere il sentimento più bello e sentito nel mondo:l’amore.

Tutte le opere potranno essere inviate tra il 4 e il 22 novembre compresi, attraverso il form di inserimento del sito PensieriParole.it, non dovranno superare per le frasi le 500 battute (compresi gli spazi e la punteggiatura, inseriti all’interno del testo secondo le convenzioni tipografiche italiane – ad esempio dopo ogni segno di punteggiatura va inserito uno spazio), mentre per le poesie si potrà arrivare fino a 32 versi sciolti. Dovranno essere inoltre scritte in italiano corrente.

Ogni utente può quindi inserire al massimo CINQUE contributi di propria creazione di cui attesta di esserne l’autore; possono partecipare tutte le opere edite (a mezzo stampa o su Internet) e/o non edite, purché non siano già presenti nel database di PensieriParole.it, di frasi.it e di SaveAQuote.com (vi preghiamo di prendere visione del regolamento ufficiale del concorso).

Il vincitore sarà proclamato il 20 dicembre dopo aver passato tre fasi di votazioni:

• accettazione [dal 23 al 24 novembre compresi]

La prima fase sarà a insindacabile giudizio di tre componenti dello staff di PensieriParole.it. Avranno a disposizione un “sì” o un “no”. Ogni contributo che riceverà almeno due “sì” passerà alla fase successiva.

• prima votazione [dal 25 novembre al 6 dicembre compresi]

La seconda fase sarà autonomamente gestita dagli utenti registrati di PensieriParole.it. Sia che gareggino o che siano semplici lettori, potranno valutare i contributi inviati con il sistema di visualizzazione di un’opera alla volta (in modalità random), senza l’informazione sul nome dell’autore.

• seconda votazione [dal 8 al 16 dicembre compresi]

Le 20 migliori opere che passeranno il secondo turno verranno valutate da unagiuria di esperti (letterati, giornalisti, figure istituzionali) che, attraverso il proprio voto, eleggeranno il vincitore 2015 del concorso di PensieriParole “AMORI di_VERSI”. Inoltre, attraverso questa classifica, sarà premiata anche la prima classificata di sesso femminile. Nel medesimo periodo queste opere gareggeranno anche al parallelo premio social che consiste nel far vincere il contributo che avrà più “mi piace” su facebook (sono escluse le condivisioni).

Premi “AMORI di_VERSI”

PRIMO CLASSIFICATO GIURIA pubblicazione di un libro con Edizioni PensieriParole e una penna di lusso Montegrappa ®

SECONDO CLASSIFICATO GIURIA una penna di lusso Montegrappa®

Premi accessori

un buono da 100€ da usare sul sito PREMIO MIGLIOR AUTRICE DONNA consegnato da DiLEI.it da usare sul sito troppotogo.it

PREMIO MIGLIOR OPERA SOCIAL una penna di lusso Montegrappa®

~~~~

La partecipazione è completamente gratuita per tutti. La giuria di qualità sarà annunciata nei prossimi giorni.

Il regolamento completo è disponibile qui.