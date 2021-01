Oroscopo: perché il 2021 è l’anno della rinascita

editato in: da

Ci abbiamo creduto davvero, mettendo la speranza in circolo, che sarebbero arrivati, per tutti noi, dei tempi migliori. E, volgendo gli occhi al cielo, sembra proprio che le stelle ci diano questa conferma: il nuovo anno segnerà una rinascita planetaria che riguarderà un po’ tutti noi.

Amore, salute e carriera, l’anno che si appena aperto davanti ai nostri occhi porterà tantissime novità su tutti i fronti. Tra la riscoperta dei valori importanti della vita, un po’ tutti ci ritroveremo a raccogliere i frutti rigogliosi di una semina difficoltosa che ci ha coinvolti in prima persona lo scorso anno. Così, quella normalità che tanto ci era mancata, tornerà nella nostra quotidianità, ma sarà rinnovata e ancora più speciale. Insomma, questo anno sembra essere sorto sotto una buona stella, vediamo insieme cosa ci riserva il futuro segno dopo segno.

Ariete

Per i nati sotto il segno del Fuoco, tra il 21 marzo e il 20 aprile, sarà un anno di totale rinnovamento.

L’amore subirà una svolta inaspettata, le vecchie relazioni avranno bisogno di nuova linfa vitale, per questo alcune riusciranno a sopravvivere, ma con un’evoluzione. Alcune, invece, vedranno in questo anno, la parola fine, ma sarà solo l’inizio di nuove ed entusiasmanti avventure. Per chi, invece, è ancora alla ricerca dell’amore, godetevi ancora un po’ di solitudine perché dalla prossima estate si fa sul serio.

Il lavoro si prospetta roseo e proficuo per i nati di questo segno. Si apriranno nuove opportunità professionali e avanzamenti di carriera, non senza le difficoltà del caso che saranno, però, ampiamente superate. La serietà professionale che caratterizza queste personalità sarà un vero e proprio vantaggio per riuscire dove gli altri falliranno.

La salute c’è, ma meglio preservala. Come? Riprendendo attività sportive, anche leggere, per ritrovare il benessere psicofisico messo a dura prova lo scorso anno.

Toro

Il segno di Terra che contraddistingue in maniera univoca i nati dal 21 aprile al 20 maggio sarà dominato da Urano per tutto l’anno solare. Vediamo quali sono le novità.

L’amore darà molte soddisfazioni ai nati di questo segno: stimoli positivi, novità e nuove emozioni caratterizzeranno le storie già esistenti. Chi è alla ricerca del grande amore, quest’anno, lo troverà. Tra storie estive e colpi di fulmine, arriverà quella persona che farà battere il cuore, la stessa con cui costruire un grande progetto di coppia.

Il lavoro, invece, presenterà delle situazioni non proprio facili. Saranno mesi confusi durante i quali bisognerà prendere una scelta, dettata anche dalla voglia di cambiare e vivere nuove esperienze. A partire dalla metà dell’anno arriveranno nuovi progetti e sfide che porteranno a molte soddisfazioni.

La salute andrà di pari passo con quello che è l’anno della rinascita, ma per godere di tutti i benefici sarà importante ritagliarsi del tempo per la prevenzione e la cura del corpo e della mente.

Gemelli

Il 2021 sarà l’anno della rinascita per Gemelli, i nati dal 21 maggio al 21 giugno. Ecco cosa ci dicono le stelle.

L’amore, per i nati di questo segno, sarà all’insegna della novità per tutti i rapporti di coppia. Quelli più stabili e duraturi suggelleranno il patto d’amore con un matrimonio e una convivenza, i più giovani, invece vivranno l’esperienza di un colpo di fulmine, che potrebbe trasformarsi nella storia della vita.

Il lavoro porterà tantissime soddisfazioni ai Gemelli: tutto andrà a gonfie vele tra promozioni, nuovi progetti e opportunità tutte da sfruttare. Dobbiamo dirvelo, questo sarà davvero il vostro anno fortunato.

La salute troverà un giovamento in questo anno contraddistinto da attività sportive, viaggi e divertimento.

Cancro

Il segno d’Acqua del Cancro, che caratterizza i nati dal 22 giugno al 22 luglio, vedrà in questo nuovo anno tantissime possibilità professionali e sentimentali.

L’amore andrà a gonfie vele: le coppie già collaudate vedranno, in questo 2021, un anno incredibile e pieno di emozioni. Tantissime novità anche in famiglia, tutte positive s’intende, ma non dimenticate di dare attenzione alle vostre origini, è da lì che arriveranno regali inaspettati.

Il lavoro porterà ai nati di questo segno tantissimi successi e soddisfazioni. Ma attenzione, non vi fermate, ormai, da molto tempo e, visto che i traguardi sono tutti stati raggiunti, prendetevi un po’ di tempo per rallentare e dedicarvi anche ad altro.

La salute dovrà, invece, essere tenuta sotto controllo. Sarà un anno pieno di emozioni bellissime, ma non per questo facili da gestire. Ritagliatevi del tempo per praticare sport e dedicarvi a rigenerare mente e corpo.

Leone

Grandi novità in arrivo anche per i nati sotto il segno del Leone, ma non saranno tutte felici.

L’amore sarà messo a dura prova: una presa di coscienza sul rapporto che state vivendo potrà mettere in crisi anche le coppie più durature. Sarà un anno difficile dal punto di vista sentimentale ma, con responsabilità e impegno, riuscirete a concretizzare i vostri progetti, solo se lo volete davvero.

Il lavoro, a causa di Giove e Saturno, non porterà ai risultati sperati. Ci sarà un rallentamento nelle entrate economiche e la perdita di alcuni progetti importanti. Non è l’anno migliore per investire, ma tenete duro, la tenacia e l’impegno vi ripagheranno con il tempo.

La salute va preservata, soprattutto la vostra che rappresentate il segno degli eccessi. Più tempo da dedicare al corpo e alla mente con sport e passeggiate nella natura.

Vergine

La presenza di Nettuno, nella vita dei nati sotto il segno della Vergine, porterà un po’ di confusione durante tutto l’anno. Ma il lieto fine non è da escludersi.

L’amore è contraddistinto da grandi novità, ma anche da delusioni. Il consiglio è quello di lasciare andare le cose che non funzionano più per investire, cuore e sentimenti, in nuove relazioni.

Il lavoro subirà un arresto. Soprattutto nella prima parte dell’anno vi ritroverete a vivere mesi difficili, ma con tanta razionalità e meno impulsività riuscirete a cavarvela e a raggiungere, non senza fatica, i vostri obiettivi.

La salute, soprattutto quella mentale, sarà messa a dura prova dagli imprevisti che vi ritroverete ad affrontare. È il momento giusto per dedicarvi a discipline meditative e allo yoga.

Bilancia

I nati tra il 23 settembre e il 22 ottobre vedranno, in questo anno, realizzarsi tutti i loro sogni. Ecco cosa vi hanno riservato le stelle.

L’amore vi regalerà tantissime soddisfazioni: troverete l’anima gemella e con essa vivrete i mesi più belli e intensi della vostra vita. Ma anche per tutti coloro che si trovano in coppia si presenta un anno fortunato: un matrimonio, l’acquisto di una casa e la nascita di un bebè, il vostro sogno d’amore sarà così coronato.

Il lavoro vi presenterà una serie di successi inestimabili. Tantissime le novità che vi ritroverete ad affrontare tra nuove collaborazioni, incrementi economici e promozioni. Per questo dovete ringraziare solo Giove.

Anche la salute vivrà i suoi tempi migliori. Le patologie e quegli acciacchi che sono comparsi lo scorso anno scompariranno donandovi un benessere piscofisico davvero invidiabile.

Scorpione

I nati sotto questo segno d’acqua riceveranno molti stimoli in amore, ma i cambiamenti sono dietro l’angolo. Attenzione a fare le scelte giuste.

L’amore vi farà battere di nuovo il cuore, come non succedeva da tempo, ma attenzione a fare le scelte giuste e le appropriate valutazioni. Chi vive un rapporto di coppia stabile, e collaudato, vivrà uno degli anni più magici di sempre.

Il lavoro sarà caratterizzato da molti cambiamenti. Se da una parte ci saranno novità e nuovi stimoli, dall’altra tutto questo gran da fare potrebbe stancarvi parecchio.

La salute ha bisogno di essere preservata, quest’anno come non mai, soprattutto a causa di patologie psicosomatiche. Dedicatevi più a voi stessi.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno darsi un gran da fare per avere un po’ di quella felicità tanto agognata. Ma con un po’ di pazienza, le soddisfazioni arriveranno.

In amore ci sarà una sorta di calma piatta, ma questo non è per forza un male. È proprio in questa condizione di solitudine che potrete ritrovare voi stessi e a aprirvi all’amore vero che arriverà verso la fine dell’anno.

Il lavoro vi metterà a dura prova, soprattutto per degli errori di valutazione fatti a causa della grande passionalità impiegata anche negli affari. Approfittate di questo momento di stallo per crescere.

La salute, invece, sarà il vostro cavallo di battaglia. Lo sport, quest’anno, si configurerà come una via d’uscita dai problemi e dai pensieri.

Capricorno

Un anno niente male per i nati sotto il segno del Capricorno che, però, dovranno occuparsi un po’ più di se stessi.

L’amore subirà la spinta giusta per rimettersi in sesto. Sarà l’anno del riscatto e della conquista per vivere sentimenti autentici e per raggiungere gli obiettivi di coppia troppo spesso rimandati.

Il lavoro crescerà, ma non con senza fatica. Tuttavia la tenacia e l’impegno vi consentiranno di raggiungere gli obiettivi che tanto vi hanno fatto perdere il sonno. Comunque vada, i cambiamenti saranno molteplici.

La salute è messa a dura prova da quello che sarà, per voi, l’anno dei cambiamenti. Ma grazie ad un’attenta prevenzione riuscirete a risolvere anche i problemi più angusti. Ricordatevi, però, di non trascurarvi.

Acquario

Tantissime novità e grandi cambiamenti all’orizzonte per i nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Ecco l’oroscopo dell’Acquario.

L’amore potrebbe subire dei contraccolpi, ma con la vostra maturità riuscirete a prendere le decisioni giuste che, nel migliore dei casi, porterà a suggellare il patto di amore con un matrimonio o una convivenza.

Il lavoro vi farà vivere il vostro anno perfetto. Cambieranno relazioni professionali e progetti, tutto vi sembrerà imprevedibile, ma tenete duro perché il meglio arriverà molto presto e sarà proprio come lo immaginavate.

La salute sarà rinnovata. Vi ritroverete con moltissima energia che sfocerà nell’attività fisica: corpo e mente vi ringrazieranno.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci vivrà una rinascita nell’amore e tantissimi cambiamenti. Vediamoli insieme.

L’amore trasformerà l’anno dei Pesci in un vortice di emozioni e sentimenti. Non mancheranno le situazioni difficili, ma l’amore trionfa su tutto, anche se il finale non era quello che immaginavate.

Il lavoro vi darà del filo da torcere, soprattutto nei primi mesi dell’anno che si prospettano piuttosto confusi. Il consiglio è quello di non strafare, ma di prendere decisioni ponderate e razionali.

La salute psichica è quella più a rischio. Sarà colpa dell’amore e di quei cambiamenti sentimentali che vivrete, quello che è certo è che dovrete dedicare più tempo a voi stessi per recuperare le energie e il benessere mentale.