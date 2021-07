Olimpiadi 2020, tre Barbie speciali per celebrare le donne dell’Italia Team

editato in: da

In occasione dei Giochi Olimpici, Barbie, Italia Team ed EA7 Emporio Armani collaborano per celebrare le atlete dell’Italia Team: sono tre le Barbie uniche (leggi la nostra intervista sulla Barbie con la vitiligine) create per l’occasione con outfit firmati EA7 Emporio Armani, che verranno messe all’asta a supporto della FIAGOP – Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus.

Le tre bambole voleranno a Tokyo insieme all’Italia Team, per essere esposte in esclusiva a Casa Italia Tokyo 2020 e poter essere ammirate in tutti i loro incredibili dettagli.

La prima bambola ad essere svelata è quella che indossa la divisa dell’Italia Team a Tokyo 2020: l’esclusiva grafica che personalizza i capi è un omaggio alla cultura giapponese: il Sol Levante, simbolo del Giappone, viene reinterpretato con i colori del Tricolore, mentre la scritta ITALIA, ricreata con caratteri che richiamano la scrittura Kanji, racchiude al suo interno il riferimento al Torii, il tradizionale portale d’accesso a un luogo sacro.

Le altre due bambole saranno invece rivelate nel corso delle competizioni femminili; ancora una volta Barbie accende i riflettori su temi di grande attualità, perché la sua missione, dal 1959, è quella di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina. Grazie a Barbie, ognuna di loro ha avuto la possibilità di giocare a ricoprire ruoli differenti in ogni ambito: con questo progetto, vogliamo ricordare alle bambine che possono aspirare a essere tutto ciò che desiderano, anche nello sport.

I tre pezzi unici rappresentano una capsule inclusiva, un tema caro a tutti i brand coinvolti: EA7 Emporio Armani è infatti anche Partner del Comitato Italiano Paralimpico, mentre Barbie ha negli anni puntato su nuovi modelli con l’obiettivo di promuovere la diversità e l’inclusione.

Al loro ritorno in Italia, le 3 Barbie One-of-a-Kind verranno messe all’asta per uno scopo molto speciale: supportare la FIAGOP, la federazione che con le sue associate lavora ogni giorno per garantire ai bambini malati di tumore e leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e assicurare alle loro famiglie il sostegno necessario. Il CONI supporta l’associazione amplificandone in particolare l’evento «Io corro per loro – Bambini senza cancro» previsto a Milano il 26 settembre 2021 e destinato a sostenere la ricerca scientifica.

Un progetto altamente valoriale in grado di unire i tre brand sotto il comune obiettivo di ispirare le future generazioni di donne, in linea con i principi dell’Olimpismo e della gender equality promossa dal Movimento Olimpico: impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, nello sport, così come nella vita, al meglio delle proprie possibilità e senza discriminazioni.