Nozze Louis Ducruet, il segreto di Charlene di Monaco nelle foto mai viste

Nozze Louis Ducruet, il segreto delle foto mai viste

Louis Ducruet e Marie Hoa Chevallier, sono convolati a nozze con doppio matrimonio nel weekend 26-28 luglio.

A distanza di una settimana dalle celebrazioni, il Palazzo ha pubblicano sulla pagina Facebook ufficiale, nuove foto della cerimonia civile e religiosa, svelando un dettaglio importante: la presenza di Charlene di Monaco.

Nelle prime immagini condivise infatti non era passata inosservata l’assenza della Principessa, moglie di Alberto, che non era comparsa nemmeno nella foto di gruppo sulla scalinata della cattedrale di Monaco. Ora però finalmente si mostra, a dir la verità solo in due scatti di gruppo. Charlene posa insieme agli altri invitati, dopo il rito civile, accanto al marito Alberto, esattamente dietro agli sposi.

Si intravede il look della Principessa che sfoggia un lungo abito grigio perla con decori rosa, molto formale, in netto contrasto col giallo sgargiante del vestito di Stéphanie di Monaco che posa orgogliosa accanto al figlio, Louis, novello sposo.

Charlene guarda lontano dall’obiettivo. Ma mentre sposi e parenti sorridono felici per la giovane coppia, la moglie di Alberto è seria, lo sguardo duro, quasi come se volesse essere da un’altra parte. Di certo, un atteggiamento molto diverso rispetto a quello dimostrato durante il ballo della Croce Rossa dove aveva incantato tutti con l’outfit verde e gli sguardi innamorati al marito. Lo stesso atteggiamento triste lo ripropone nel ritratto ufficiale realizzato all’interno del Palazzo.

Altro elemento di nota, Charlene compare solo al matrimonio civile del nipote acquisito, Louis Ducruet, ma non partecipa alle nozze religiose, dove appunto non è presente nella foto davanti alla cattedrale. È l’unica della famiglia monegasca a comportarsi così. Tutti gli altri hanno partecipato a entrambe le cerimonie e a tutti i party con tanto di cambi d’abito, sposa compresa.

Charlotte Casiraghi splendida con il mini abito a pois ha poi optato per un vestito bordeaux, ampio cappello nero e ciabattine dello stesso colore. Beatrice Borromeo ha indossato un abito vintage bianco con decori gialli con gli accessori presi a prestito da Carolina e poi ha optato per un outfit rosa con tanto di cerchietto alto decorato con fiori, un vero must, lanciato da Kate Middleton.

Stéphanie invece in giallo-oro prima e poi con un abito corto di voile di seta con glitter. Mentre Carolina, più tradizionale, indossa Chanel.