Nozze Louis Ducruet: il mistero di Charlene di Monaco e l’omaggio a Grace Kelly

Charlene di Monaco splendida al ballo della Croce Rossa. Ma assente alle nozze

Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco e Daniel Ducruet, e la fidanzata storica, Marie Hoa Chevallier, sono convolati a nozze.

Entrambi 26enni, hanno voluto un matrimonio social e sfarzoso, con tre giorni di festeggiamenti, dal 26 al 28 luglio, e altrettanti cambi d’abito per la sposa, i cui look sono stati realizzati da Rosa Clarà e Atelier Boisanger. Insomma, nozze davvero principesche. E in effetti Louis Ducruet ha voluto rendere omaggio ai nonni, il Principe Ranieri e Grace Kelly che non ha sconosciuto, perché scomparsa prematuramente in un incidente stradale nel 1982.

Proprio come qualche settimana fa ha fatto sua cugina Charlotte Casiraghi, anche il rampollo di Stéphanie ha voluto in qualche modo che i celebri nonni fossero accanto a lui nel giorno più importante della sua vita. Così, è arrivato alla cattedrale monegasca a bordo della Chrysler Impérial 56, l’auto che Ranieri utilizzò per andare a prendere la sua futura sposa, appena giunta dall’America, il 12 aprile 1956.

Anche la scelta di pronunciare il fatidico sì nella cattedrale di Monaco ricorda i nonni che in quel luogo convolarono a nozze. Infine, Louis e Marie hanno deposto dei fiori sulla loro tomba al termine della cerimonia, come segno che Grace e Ranieri sono sempre nei loro cuori.

Alle nozze di Ducruet è accorsa tutta la famiglia monegasca. Charlotte Casiraghi, al fianco di suo marito, Dimitri Rassam, ha attirato l’attenzione per la sua bellezza esaltata da un mini dress a pois bianchi. Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, sfidava la cugina acquisita con un abito a fiori gialli coordinato ad accessori presi in prestito dalla suocera Carolina.

Insomma, erano tutti riuniti attorno a Louis e Marie e per suggellare il momento hanno posato in una foto di gruppo. Lo scatto però ha rivelato un’assenza importante. Infatti, al centro dell’immagine, subito dietro gli sposi, si trova Alberto di Monaco, zio di Louis, ma sua moglie Charlene non c’è. È l’unica a non essere presente. Qualcuno su Instagram nota la cosa e commenta: “Dov’è Charlene?”

Solo la sera prima, la Principessa di Monaco aveva brillato al 71esimo ballo della Croce Rossa, sfoggiando un elegante abito da sera con cappa, verde brillante. Capelli raccolti, orecchini di diamanti, sguardo languido, sembrava la degna erede di Grace Kelly. Con lei il marito Alberto. La coppia è apparsa in perfetta armonia e ha deliziato gli ospiti con un ballo da innamorati. Dunque, perché l’assenza al matrimonio del nipote? Era troppo stanca? Uno dei gemelli, Gabriella e Jacques, non è stato bene? Ha litigato con Stéphanie? Il mistero al momento non ha soluzione, ma la sua assenza non è passata inosservata.