È nato un nuovo Royal Baby: fiocco azzurro per la Regina Jetsun Pema

È sempre una gran festa quando una Regina da alla luce un bambino. Questa volta a rallegrarsi sono i cittadini del Buthan, un piccolo regno ai piedi dell’Himalaya orientale, che hanno accolto con grande gioia la notizia annunciata da Re Jigme Khesar e dalla Regina Jetsun Pema.

L’annuncio della gravidanza della Regina Jetsun Peman era arrivato solo nel dicembre del 2019. Sono passati, quindi, pochi mesi da quando la popolazione del Buthan, che a quanto pare sarebbe la più felice dell’Asia, aveva saputo dell’attesa di un nuovo Royal Baby. Era, però, ormai in attesa da giorni e non aspettava altro che ricevere la buona notizia. Quando è arrivata non ha potuto far altro che gioire: la Regina ha dato alla luce un Principe, nato il 19 marzo. I reali hanno annunciato la nascita del secondogenito di Re Jigme Khesar attraverso un post diffuso sugli account social ufficiali dei Reali:

Siamo onorati di annunciare la nascita del secondo figlio del Re e della Regina, un Principe, avvenuta il 19 marzo 2020, corrispondente al 25° giorno del primo mese dell’anno del 2020.

Lo staff dei reali, poi, ci ha tenuto a tranquillizzare i sudditi sullo stato di salute della Regina più giovane del mondo (ha soli 29 anni):

Sua Maestà e il bambino reale sono in buona salute, e Sua Altezza Reale The Gyalsey è stato felice di incontrare suo fratello minore. Le loro Maestà esprimono la loro gratitudine all’equipe medica, lo Zhung Dratshang e a tutti per i loro auguri e preghiere.

Il piccolo Principe, di cui non si conosce ancora il nome, arriva, infatti, dopo circa quattro anni dal primogenito della Regina Jetsun Pema e Re Jigme Khesar. Jigme Namgyel Wangchuck, l’erede al trono conosciuto anche come Dragon Prince, è stato quindi felice di conoscere il fratellino. I due, considerata la poca differenza d’età, saranno compagni di giochi. I doveri di Re, però, spetteranno soltanto al primo nato.

La curiosità, ora, è tutta per il nome: quale avranno scelto il Re e la Regina? Il mondo, inoltre, non vede l’ora di poter incontrare il Principe e di poter rivedere la Regina Jetsun Pema che, in fatto di bellezza, non ha nulla da invidiare alle più chiacchierate Reali d’Occidente.