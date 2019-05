Sette buoni motivi per restare single senza rischiare di cambiare idea

editato in: da

Essere single non è poi così male: spesso chi si è abituato ad un’esistenza senza dolce metà al proprio fianco non ha intenzione di cambiare il proprio status. E ne ha tutte le ragioni.

Le single non sono persone tristi o infelici, ma in molti casi si tratta di donne che non vogliono accontentarsi, che preferiscono continuare il proprio viaggio in solitudine piuttosto che accanto ad una persona che non rispetti a pieno le loro esigenze. Chi sceglie di restare single spesso ha dei buoni motivi: ne abbiamo scelto sette particolarmente significativi.

1. Non vuole ferire nessuno con le sue incertezze. Una donna deve prima capire cosa vuole e chi vuole accanto a sé per poter vivere nel modo più possibile una relazione. Queste certezze, però, può trovarle unicamente stando da sola.

2. Ha bisogno di tempo per rimarginare le sue ferite. Alcune relazioni finite male non si metabolizzano in poco tempo, e soprattutto non con il vecchio metodo del “chiodo scaccia chiodo”. Meglio prendersi del tempo prima di tuffarsi in una nuova storia.

3. Vuole vivere la sua vita senza farsi condizionare da nessuno. Una donna forte, pienamente realizzata e sicura di quello che vuole, spesso non accetta limitazioni di nessun tipo, e preferisce sacrificare l’amore per poter vivere pienamente la sua libertà.

4. Sa di meritare molto e non vuole accontentarsi. Piuttosto che avere accanto a sé una persona che le limiti, che non le capisca a fondo e non dedichi loro il tempo che meritano, molte donne preferiscono fare a meno di un compagno.

5. Considera la relazione un investimento di tempo e al momento non ne ha molto da dedicare ad una persona. Le storie d’amore non si vivono nei ritagli di tempo, ma hanno bisogno di spazio per poter essere vissute a pieno.

6. Non ha paura di mostrarsi agli altri per quello che è. Non le pesa il suo status di “single” e non pensa che la presenza di un uomo al suo fianco la renda migliore agli occhi della gente.

7. Basta a se stessa. Non le servono uscite, regali costosi e viaggi per stare bene. Un pomeriggio a casa, in compagnia di Netflix e di una gustosa pizza bastano a renderla felice.