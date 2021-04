Morte Principe Filippo: il rimpianto di Harry e il senso di colpa di Meghan

editato in: da

Il rimpianto di Harry e il senso di colpa di Meghan Markle: la morte del Principe Filippo ha toccato particolarmente i Sussex che ora stanno facendo i conti con tanti pensieri. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla famiglia reale infatti all’inizio di marzo, il secondogenito di Diana sarebbe stato richiamato a Londra per dare l’ultimo saluto al nonno.

Il consorte della Regina è scomparso a 99 anni a pochi mesi dal suo centesimo compleanno. Filippo aveva un rapporto speciale non solo con Elisabetta II, ma anche con i nipoti. Era molto legato a William, ma soprattutto a Harry, ribelle e affascinante proprio come lui. La Megxit però li aveva allontanati, tanto che Filippo si era infuriato dopo aver scoperto la scelta dei Sussex e la delusione della regina.

Secondo i tabloid inglesi, Kate e William avrebbero cercato di fermare l’intervista scandalo di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey, per preservare la serenità di Filippo, già in ospedale. Ma tutti i loro tentativi sarebbero stati inutili. Non solo: Harry avrebbe anche ignorato gli appelli per tornare a casa da parte di sua nonna e di altre persone vicine alla famiglia reale decise a informarlo riguardo la gravità delle condizioni del nonno.

I funerali di Filippo (che per volere del Duca di Edimburgo non saranno di Stato) si svolgeranno il prossimo 17 aprile. Alla cerimonia parteciperà tutta la Royal Family, compreso Harry che, divorato dai sensi di colpa e dai rimpianti, avrebbe già preso il primo volo per Londra, deciso a stare accanto alla Regina. Non ci sarà invece Meghan Markle, che avrebbe scelto di rimanere negli Stati Uniti per evitare stress che potrebbe essere dannoso per la sua seconda gravidanza.

Per i tabloid Harry avrebbe rimandato più volte il viaggio in Gran Bretagna proprio per rimanere accanto alla moglie nella loro casa in California. Una decisione che avrebbe portato a conseguenze molto forti. Fonti vicine alla coppia infatti descrivono un Harry “tormentato” dai rimpianti e una Meghan che continua a sentirsi in colpa per quanto accaduto e che, sembra ormai certo, non sarà presente nemmeno per le esequie del Duca di Edimburgo.