Chi è Misha Nonoo, l’amica di Meghan Markle

editato in: da

Fra le migliori amiche di Meghan Markle c’è senza dubbio lei: Misha Nonoo. Stilista e designer fa parte della ristretta cerchia di persone intime della moglie di Harry.

Bersagliata dal gossip e con tanti nemici a Corte (fra cui si vocifera ci sia anche Kate Middleton), l’ex star di Suits può contare su alcune amiche fidate che conosce da anni e non la abbandonano mai. Fra loro la tennista Serena Williams, che sostiene spesso durante i suoi incontri sportivi, Amal Clooney, che ha organizzato il Baby Shower del piccolo Archie a New York, ma soprattutto Misha Nonoo.

Stilista e designer, Misha conosce Meghan Markle da moltissimi anni e il loro rapporto è iniziato quando ancora recitava nella serie tv Suits. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata proprio la Nonoo a organizzare il fatidico incontro al buio fra la futura duchessa di Sussex e il figlio di Lady Diana.

Era il 2016 e Meghan non ha mai dimenticato quel momento che ha cambiato per sempre la sua esistenza. Per questo motivo è disposta a tutto per fare felice l’amica. Così tanto che, contravvenendo alla volontà della Regina Elisabetta, è volata a Roma con Harry per presenziare alle nozze di Misha.

La stilista infatti ha deciso di convolare a nozze con il ricco petroliere Michael Hess, organizzando la cerimonia negli Studios di Cinecittà. Al party, blindatissimo e lussuoso, presenti tantissime celebrity, da Katy Perry e Orlando Bloom a Karlie Kloss.

“Penso che il fatto che lei e io abbiamo legato fin dai primissimi giorni della nostra relazione ci abbia aiutato a conoscerci per quello che siamo, in tutta sincerità e senza veli – ha svelato qualche tempo fa la Nonoo, parlando dell’amicizia con Meghan -. Lei è la persona più generosa e sincera che conosco, è come una sorella per me”.

Non a caso la Markle ha scelto proprio Misha come collaboratrice per creare e lanciare la sua capsule collection per sostenere l’organizzazione no profit di Smart Works.