Michelle Obama senza trucco sfida il tempo: 57 anni di bellezza autentica

Michelle Obama: i 57 anni dell’ex First Lady, tra look iconici e nuovi impegni

Se c’è una donna che negli anni è stata capace di essere fonte di ispirazione quella è Michelle Obama. Ex First Lady, donna di cultura, persona capace di lanciare messaggi importanti e di farlo non rinunciando mai a garbo ed eleganza.

Michelle Obama è nata il 17 gennaio del 1964 e ha compiuto 57 anni, una vita durante la quale ha lavorato sodo, ha ricoperto ruoli centrali, ha promosso messaggi di inclusività, uguaglianza, salute e ha influenzato gli altri, stimolato riflessioni e promosso l’accettazione di sé. È stata al fianco di Barack Obama nei due mandati da Presidente e si è sempre mostrata come una donna nella quale le altre potevano identificarsi e al tempo stesso nella quale riuscivano a trovare ispirazione. È così anche oggi, anzi forse lo è ancora di più. Grazie al suo libro Becoming, in cui ha raccontato se stessa, l’omonimo documentario su Netflix e al suo podcast su Spotify.

E un messaggio di autentica bellezza è quello che ha voluto lanciare con il suo ultimo post su Instagram in cui si è mostrata in una foto in bianco e nero, senza trucco, per dire grazie. L’immagine che ci rimanda è quella di una donna che non teme il passare del tempo. Un selfie, i capelli ribelli, lo sguardo genuino puntato verso l’obiettivo. Il tutto accompagnato da parole di gratitudine, ma non solo, perché Michelle Obama ha voluto richiamare l’attenzione sulle difficoltà del momento che il mondo sta vivendo: “Grazie a tutti per gli adorabili auguri di compleanno! – ha scritto – So che l’anno scorso è stato difficile per tutti noi a così tanti livelli, quindi spero solo che vi stiate prendendo cura di voi stessi e trovando gioia nei momenti più piccoli. Vi amo tutti”. Parole di conforto che vogliono puntare i riflettori sull’importanza delle piccole cose. Michelle Obama ci ha abituati alla forza del suo pensiero e anche in occasione del suo compleanno ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza. Anche il marito Barack Obama le ha dedicato un dolcissimo post in occasione del compleanno. Un’altra foto senza trucco, che mostra la bellezza genuina di Michelle accompagnata da parole di profondo amore: “Buon compleanno al mio amore, alla mia partner e alla mia migliore amica. Ogni momento con te è una benedizione. Ti amo, Miche”.