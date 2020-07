Michelle Hunziker non solo in bikini: le foto da modella incantano Instagram

editato in: da

Michelle Hunziker lascia senza fiato pubblicando sul suo profilo Instagram alcune splendide foto che la ritraggono in riva al mare mentre fa la modella davanti all’obiettivo di Pierpaolo Ferreri.

La Hunziker, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, non ha bisogno di mettersi in bikini per stregare i fan. Negli scatti condivisi su Instagram la presentatrice svizzera indossa un maxi prendisole rosso con fiori bianchi, uno di quegli abiti perfetti per l’estate che piacerebbe tanto anche a Letizia di Spagna. Capelli raccolti in una coda di cavallo, trucco naturale, abbronzatura impeccabile, piedi nudi, la bionda Michelle è l’immagine della seduzione. Complici anche il décolleté perfetto e la schiena lasciata scoperta dal vestitone.

Michelle gioca tra i flutti del mare, rigorosamente italiano, sguardo magnetico, sorriso disarmante, leggerezza: impossibile resisterle. E così in migliaia si precipitano a commentare le foto. “Bella” è l’aggettivo più usato per descrivere la conduttrice. Ma soprattutto sono tutti concordi nel ritenere che la Hunziker alla sua età fa invidia alle 20enni (come Federica Panicucci del resto). E scrivono: “Ciao diciotenne”. “Le metti ancora via tutte alla tua età… Divina”. “La più bella”. “Semplice solare bella sei”. Non ci sono altre parole per descriverla. Mentre le fan le invidiano l’abito stupendo e le chiedono informazioni per andarselo a comprare, da vera trend setter.

Michelle incanta e non solo per le foto. La Hunziker infatti è reduce dall’incredibile successo della prima sessione dal vivo di “Iron Ciapet”, il programma di allenamenti della presentatrice che di solito si svolge via social. Anche Elisabetta Gregoraci lo segue sempre online. Questa volta però è stato organizzato un evento al Golf Club di Cervia che ha visto la partecipazione di 500 persone, a sostegno di Doppia Difesa, l’associazione fondata dalla stessa Hunziker e da Giulia Bongiorno in difesa della donne vittime di violenza. Ha partecipato all’iniziativa anche la stilista Elisabetta Franchi.