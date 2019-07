Melania Trump, vittima di un incidente osé e il significato segreto dell’abito bianco

editato in: da

Melania Trump incanta in bianco ma è vittima di un incidente di stile

Melania Trump ha catalizzato l’attenzione durante le celebrazioni dell’Independece Day, il 4 luglio.

La First Lady ha indossato un abito bianco con gonna ampia, decorato con sottili righe orizzontali, colorate, firmato Carolina Herrera che ha abbinato a delle décolletée fucsia, quasi certamente Louboutin, il suo marchio di calzature preferite. Melania è un incanto e di certo non è passata inosservata.

Il suo look ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social tra chi prova ammirazione pura e chi ci legge un significato segreto. Le righe orizzontali che creano tanti cerchi concentrici terrebbero lontani gli spiriti maligni, secondo la tradizione russa, sostiene un utente di Twitter. Di certo, però non tengono lontana la pioggia.

I Trump infatti non avevano previsto che il cattivo tempo potesse imperversare sulla parata del 4 luglio e Melania non avrà pensato che la stoffa bianca se bagnata diventa trasparente.

Un vero guaio per la First Lady che è stata vittima di un classico, quanto involontario incidente osé. Infatti, l’abito smanicato non prevede l’uso della lingerie e la pioggia traditrice ha fatto il resto, mostrando più di quanto sia lecito.

Melania però è rimasta stoicamente accanto al marito, vincendo l’imbarazzo. Non si è lasciata intimorire né dal contrattempo indiscreto né dalla messa in piega rovinata. Ha sorriso, ha preso per mano il Presidente, da vera First Lady, e con la sua presenza ha perfino messo a tacere le polemiche contro il Tycoon e le spese affrontate per allestire le celebrazioni.