Melania Trump in tuxedo nella cartolina di Natale dalla Casa Bianca

Melania Trump, look d’oro per gli ultimi addobbi di Natale

Melania Trump ha deciso di lasciare il segno nel suo ultimo Natale alla Casa Bianca.

La First Lady ha posato al fianco di Donald sui gradini della White House sfoggiando un look abbinato a quello del marito, in tuxedo nero e camicia bianca.

La coppia sta cercando di distinguersi per lo stile con cui sta affrontando questo periodo di festa prima di lasciare definitivamente la dimora più famosa del mondo.

La foto è stata scattata lo scorso 10 dicembre dal fotografo ufficiale della Casa Bianca Andrea Hanks ed è stata pubblicata da Melania sui suoi profili social ufficiali con la didascalia: “Buon Natale dal Presidente Donald J Trump e dalla First Lady Melania Trump“.

Nel ritratto i due posano in piedi l’uno accanto all’altro in smoking, sfoggiando un sorriso sereno e un certo affiatamento, mentre alle loro spalle campeggia la dimora presidenziale addobbata per le feste.

Se era piuttosto scontato che il Presidente uscente sarebbe stato vestito così, lo stesso non si può certo dire per la First Lady, che ci ha abituato a tubini e abiti color pastello o in tonalità classiche. E invece questa volta Melania ha voluto sorprendere, con una mise tipicamente maschile ma resa estremamente femminile dal taglio della giacca, dal pantalone a sigaretta e dalle décolleté nere con tacco a spillo.

In attesa del giuramento del neo eletto Presidente Joe Biden, alla Casa Bianca si stanno già preparando i bagagli per agevolare il trasloco dell’ormai ex coppia presidenziale. Cosa farà Melania una volta lasciata quella che è stata la sua casa per gli ultimi quattro anni è la domanda che tutti si pongono e mentre alcuni tabloid ipotizzano un imminente divorzio con “buona uscita” milionaria per l’ormai ex First Lady, altri sostengono che sia al lavoro su un’autobiografia, come in fondo già aveva fatto Michelle Obama prima di lei.

Una scelta, quella di raccontare la sua esperienza a Washington, che potrebbe rivelarsi vincente a livello di immagine. Intanto, Melania vince in quanto a stile.