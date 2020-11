Melania Trump svela gli ultimi decori di Natale con la camicia da 1.060 dollari

editato in: da

Melania Trump, look d’oro per gli ultimi addobbi di Natale

Melania Trump svela per l’ultima volta gli addobbi di Natale alla Casa Bianca, prima che suo marito Donald lasci il suo ufficio con l’impegno però di ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali nel 2024.

Intanto, la First Lady non delude le aspettative in fatto di look e per concludere in bellezza sfoggia uno dei suoi outfit migliori da quando è la moglie del Presidente Usa. Melania si aggira per i corridoi e le stanze della Casa Bianca, tra abeti, stelle di Natale, fiocchi, luci e trenini, indossando una camicia in lamé dorata, firmata Dries Van Noten, da 1.060 dollari, ossia circa 887 euro.

Lady Trump l’abbina a una longuette nera che le sta d’incanto, a vita alta, stretta da una sottile cintura d’ora. Per slanciare la figura Melania indossa le sue amate décolletée, questa volta nere, dal tacco sottile e altissimo. La moglie di Trump presenta i decori natalizi pubblicando alcune foto sul suo profilo Instagram. “America the beautiful” è il tema scelto quest’anno per il Natale alla Casa Bianca.

Ogni anno la First Lady è stata criticata per le sue scelte e ora che si appresta a fare i bagagli, l’atmosfera è incandescente soprattutto dopo le indiscrezioni dell’ex amica, Stephanie Winston Wolkoff, che attraverso la registrazione di una conversazione, ha svelato al mondo quanto Melania detesti occuparsi del Natale alla Casa Bianca.

Anche se fosse la moglie di Trump non perde occasione per rivelare il suo stile impeccabile, almeno in fatto di look. I suoi cappotti natalizi hanno fatto la storia della moda. E anche ora, pur non indossando il capospalla, Melania ha sfoggiato il perfetto outfit per Natale, sicuramente in sintonia con gli addobbi per quella che tra poco diventerà la sua ex casa. Non che a Lady Trump dispiaccia, stando ai soliti pettegolezzi. Pare infatti che non abbia mai ambito a diventare First Lady e non è detto che ci ritornerà alla Casa Bianca. Infatti, semmai Donald dovesse davvero ricandidarsi e vincere nuovamente, non è così scontato che tra 4 anni Melania sia ancora al suo fianco. Voci di un divorzio imminente si sono fatte insistenti da quando il Tycoon ha perso il secondo mandato.

Comunque Melania ha fatto fino in fondo il suo dovere. Su Instagram ha mostrato, come vuole la tradizione, le decorazioni scelte quest’anno, ha ringraziato i volontari che hanno aiutato ad addobbare le numerose sale della Casa Bianca e ha lanciato il suo messaggio patriottico: “Insieme celebriamo questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa”. E poi il 20 gennaio si spegneranno le luci e Donald chiuderà la porta cedendo le chiavi a Joe Biden che intanto prepara la sua squadra mettendo al potere diverse donne.