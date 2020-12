Melania Trump pensa alla sua eredità e fa già i bagagli: dove andrà a vivere

editato in: da

Melania Trump è pronta a lasciare la Casa Bianca ed è già impegnata a fare i bagagli. Ma dove andrà ad abitare? Le possibilità sono svariate visto che suo marito Donald possiede diverse case, anche se bisognerà vedere se la First Lady intenda ancora dividere il tetto col Tycoon o preferisca firmare subito le carte del divorzio.

Infatti, pare che tra una valigia e l’altra Melania si sia informata su quali fondi personali avrà a disposizione, forse proprio con l’idea di cominciare una nuova vita in autonomia. Ma procediamo con ordine.

Mentre Donald Trump sta ancora contando i voti nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni, “Melania vuole solo tornare a casa“, come ha spiegato una fonte alla CNN. Assolti i suoi doveri natalizi con ricchi addobbi, la First Lady sta facendo l’inventario di mobili e di opere d’arte di Trump alla Casa Bianca, informandosi sul budget che avrà a disposizione dal 20 gennaio. Melania dunque è concentrata sul trasloco, ma anche sull’eredità da First Lady tanto da incaricare un consigliere di verificare quali fondi sono disponibili per lei una volta terminato il mandato di suo marito.

Sono molti i pensieri che affastellano la sua mente. Oltre a far attenzione a non dimenticare nessun ninnolo di valore alla Casa Bianca, deve pensare a dove andare ad abitare e a come organizzare l’anno scolastico di suo figlio Barron. In questo caso molto dipenderà da dove sceglierà di trasferirsi una volta lasciata Washington.

Quasi certamente opterà per la Florida dove si trova la tenuta di Mar-a-Lago e dove i Trump hanno messo la loro residenza, dopo averla spostata da New York. Barron dunque potrebbe terminare l’anno scolastico in Florida e non nel Maryland, come riferisce la CNN.

Nel frattempo a Mar-a-Lago fervono i lavori di ristrutturazione e Melania starebbe decidendo quali oggetti spedire nell’attico della Trump Tower di New York e quali portare con sé in Florida.

Melania dunque dici addio alla Casa Bianca senza rimpianti e anche con un certo sollievo. Non è mai stato un suo desiderio diventare First Lady e, sempre secondo quanto riporta la CNN, non sarebbe per niente contenta di riprendere questo ruolo nel 2024. Infatti, Donald Trump ha dichiarato di volersi ricandidare alle prossime elezioni e pare lo annuncerà ufficialmente il giorno dell’insediamento del nuovo Presidente, Joe Biden.