Melania Trump da sogno accoglie l’albero di Natale col look made in Italy

Melania Trump in Dolce & Gabbana accoglie l’albero di Natale

Melania Trump riceve l’albero di Natale alla Casa Bianca, un appuntamento tradizionale che piace moltissimo alla First Lady.

La moglie di Trump infatti, in un raro momento di gioia, rivolge sorrisi sinceri agli obiettivi. Sarà il buonumore o lo spirito natalizio, ma Melania è davvero incantevole. Certo il suo look made in Italy aiuta. La First Lady americana infatti sceglie per la cerimonia al Rose Garden della Casa Bianca un cappotto nero con rose rosse e bianche, firmato Dolce & Gabbana, che lei abbina a degli stivali in camoscio dal tacco vertiginoso. Una vera e propria sfida per qualunque donna.

Quest’anno a ricevere l’albero di Natale non c’è Barron, il figlio di Melania e Donald. Il ragazzo probabilmente sarà impegnato con lo studio. O può essere un’assenza strategica per non farlo incontrare con Conan, il cane-eroe che il Presidente ha voluto onorare in questa occasione. Ma alla domanda, rivolta a Melania, se avesse intenzione di adottare il cagnolino per suo figlio, la risposta è stata categoricamente “no“.

La famiglia Trump, differentemente dagli altri ospiti della Casa Bianca, non possiedono un animale domestico. Così Conan dovrà tornare alle missioni militari e sarà rispedito in Medio Oriente. D’altro canto, non è passato inosservato, che Melania non ha profferito parola durante la cerimonia per il cane-eroe, limitandosi a guardarlo.

Terminato il rito, la First Lady è andata incontro al carro trainato da cavalli che portava l’abete nella residenza del Presidente. La Signora Trump è al lavoro dalla scorsa estate per addobbare la Casa Bianca in occasione del Natale.

Melania ha condiviso l’evento sul suo profilo Instagram dove ha raccolto numerosi commenti positivi, anche per quello che riguarda il suo look. Apprezzamenti per gli stivali grintosi, definiti “sofisticati”. Altri scrivono: “Personalmente amo Melania Trump. Così rispettosa, devota, bella”. Qualcuno si chiede: “Può Melania essere più bella“. Insomma, tutti concordano che Melania è splendida e ha dato il meglio di sé nell’accogliere l’albero di Natale.