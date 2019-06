Melania Trump, look bianco per D-Day. E spunta il bacio a Macron

editato in: da

Melania e Donald Trump hanno preso parte con la Regina Elisabetta alle celebrazioni per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.

All’evento erano presenti anche il Principe Carlo, Theresa May, Angela Merkl, Emmanuel Macron e Justin Trudeau.

Abbandonato il rosso dell’abito di Givenchy, Melania ha sfoggiato ancora una volta un look total white dopo l’outfit firmato Dolce & Gabbana. In netto contrasto rispetto al completo fucsia della Sovrana, la First Lady ha indossato un cappotto di lana candida, firmato The Raw, che ha abbinato a un cappello rigido, portato a tre quarti, realizzato da Philip Treacy. I capelli raccolti in uno chignon laterale sono studiati apposta per esaltare il copricapo asimmetrico.

Melania è perfetta, come sempre, ma la mise candida le dà un tocco gelido, complice anche lo sguardo duro che rivolge agli obiettivi. L’unico vero sorriso lo riserva a Macron. Lady Trump si rivolge al Presidente francese in modo caloroso e i due si scambiano baci affettuosi sulle guance, posando le mani l’uno sulle spalle dell’altra in una sorta di abbraccio abbozzato.

Il discorso della Regina è commovente e merita la standing ovation dei presenti, Trump compreso. Il Principe Carlo si strofina gli occhi e molti dei 300 reduci che parteciparono allo sbarco a stento trattengono le lacrime.