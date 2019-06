Melania Trump, look a lutto in Normandia. Ed è gelida con Brigitte Macron

editato in: da

Melania e Donald Trump sono arrivati in Normandia per celebrare il 75esimo anniversario del D-Day.

La First Lady è scesa dall’Air Force One sfoggiando un look total black: abito-cappotto nero svasato, scarpe con fibbia e tacco stiletto, occhialoni neri. Un outfit che potremmo definire a lutto, in segno di rispetto per le vittime della più grande operazione militare della Seconda Guerra Mondiale.

Il Presidente americano e consorte scendono dall’aereo e si prendono per mano, come ormai è consuetudine dopo i gesti stizziti di Melania di qualche anno fa.

I due sono accolti di Emmanuel e Brigitte Macron. Quest’ultima sfoggia un look bianco: cappotto e tubino candidi in contrasto col nero di Lady Trump. Le due donne camminano fianco a fianco sul red carpet ma non interagiscono, non si guardano neanche. Melania è tagliente, Brigitte è gelida. Forse la Première Dame non ha gradito lo scambio di baci tra Melania e suo marito Emmanuel e ignorando “la collega americana”, vuole vendicarsi. Non è infatti la prima volta che Brigitte e Melania si incontrano, ma questa volta sembra abbiano messo da parte la cordialità.

La moglie del Tycoon e il Presidente francese si sono infatti salutati calorosamente il giorno prima a Portsmouth, mentre assistevano alla commemorazione dello sbarco in Normandia alla presenza della Regina Elisabetta che ha tenuto un discorso commovente.

Melania Trump ha incantato Londra per tre giorni, sfoggiando mise splendide: dall’abito rosso di Givenchy, omaggio a Meghan Markle, all’abito da sera di Dior battuto però da Kate Middleton, fino al magnifico vestito bianco ispirato a Lady Diana, firmato Dolce & Gabbana.

Ora in Francia, mette a dura prova Lady Macron, nota per la sua eleganza e i suoi completi griffati di Louis Vuitton.