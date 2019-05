Melania Trump s’ispira a Meghan e Kate e conquista il Giappone: look da sogno

editato in: da

Melania Trump in Giappone: look da favola ispirati anche Kate e Meghan

Melania Trump ha accompagnato suo marito Donald in un viaggio di Stato in Giappone.

La First Lady ha dato il meglio di sé in fatto di look, conquistando il Sol Levante con mise da sogno e cifre da capogiro. A cominciare dall’abito indossato per l’ultima cena di gala dove il Tycoon noto per essere astemio ha brindato con una coppa di Champagne. Ma procediamo con ordine

Le décolleté gialle di Louboutin

Melania e Donald Trump concludono il tour con la visita alle truppe americane stanziate su una nave da guerra. Il Presidente celebra il Memorial Day e la First Lady assiste indossando un trench bianco a fiori e delle splendide Louboutin gialle, altissime, che poi cambia con delle ballerine bianche. La coppia arriva sul luogo dell’incontro in elicottero. Scendendo dal velivolo Trump afferra letteralmente la mano della moglie e lei durante il discorso si nasconde dietro di lui.

Abito a cappa come Kate e Meghan

Melania ha indossato un abito lungo, rosa pallido con inserti in argento, di J.Mendel da oltre 4mila euro, che ricorda moltissimo il vestito di Dior indossato da Meghan Markle in Marocco che a sua volta aveva copiato un abito a cappa di Kate Middleton (e non è la prima volta che Mel s’ispira alla Duchessa di Cambridge). Lady Trump completa il look con delle altissime décolletée metallizzate.

La tuta made in Italy

Altro pezzo forte del guardaroba giapponese di Melania, è l’abito-tuta blu bordato di bianco, firmato Loro Piana. La moglie di Trump ha scelto la mise comoda per la visita al museo d’arte. Insieme a Akie Abe, First Lady giapponese, ha incontrato alcune scolaresche che hanno partecipato al progetto Be Best, contro il bullismo, promosso da Melania.

Il midi dress bianco

Melania incanta con un abito bianco decorato da rami fioriti, firmato Carolina Herrera, che abbina a delle décolletée rosso fuoco. Costo? Oltre 4mila euro. Lady Trump, 49 anni, è splendida mentre assiste a una danza tradizionale. Lei come Meghan per il guardaroba non bada a spese.

L’abito con le cartoline

Melania Trump è arrivata in Giappone con un abito di Calvin Klein decorato con delle cartoline di paesaggi americani (3.486 euro circa). La moglie di Donald è impeccabile nonostante le molte ore di volo. Infatti è partita dalla Casa Bianca indossando lo stesso vestito. Ma non è stata immune da un piccolo errore di stile. Infatti la stoffa trasparente alla luce del sole rivela le gambe. E il Daily Mail nota un’analogia con una vecchia foto di Lady Diana.