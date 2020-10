Melania Trump incanta con l’abito perfetto ma è gelo con Donald al dibattito con Biden

editato in: da

Melania Trump ritorna al fianco del marito Donald per il duello finale con Joe Biden, dopo il forfait per tosse al comizio in Pennsylvania. La presenza della First Lady è considerata determinante per il successo del dibattito e Melania non si sottrae al suo dovere mostrandosi più splendida che mai. Ma con Donald è gelo totale e appena può gli sottrae di nuovo la mano.

Melania Trump ha scelto per accompagnare Donald a Nashville, nel Tennessee, al suo ultimo dibattito con Biden, un elegantissimo abito nero, firmato Christian Dior. Si tratta di un vestito senza maniche, lungo fin sotto il ginocchio. La First Lady esalta il girovita con una cintura in pelle, mentre slancia la figura indossando un paio di décolletée dalla suola rossa, segno distintivo delle iconiche Louboutin, il brand di scarpe-gioiello preferito dalla moglie del Tycoon.

La coppia presidenziale scende dall’aereo mano nella mano, ma i sorrisi sono davvero pochi. Specialmente tra moglie e marito. Melania tiene gli occhi bassi, Donald si concentra sulla folla ed evitano di guardarsi.

Durante il dibattito, la First Lady indossa per la prima volta la mascherina, lo stesso fa Ivanka Trump, prima sostenitrice del padre. Tra le due donne non corre buon sangue. E se prima era solo un pettegolezzo sussurrato, dopo la pubblicazione del libro-scandalo Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady, dell’ex amica di Lady Trump, è quasi una certezza.

La moglie di Trump mantiene comunque un atteggiamento distaccato verso il Presidente, gelido appunto. Mentre Jill Biden abbraccia il marito, Melania si limita a stargli a fianco, sempre indossando rigorosamente la mascherina. Gli concede di prenderla per mano davanti a telecamere e fotografi, ma quando è ora di andarsene quasi strattona Donald per liberarsi dalla sua presa.

Dopo la positività al coronavirus, tra Melania e Donald sembra essersi creata un’ulteriore barriera, anche perché molti rumors sostengono che la First Lady si sia profondamente irritata col marito per la troppa familiarità con cui trattava la segretaria, Hope Hicks, da cui sarebbe stato contagiato.

L’atmosfera è tesa dunque e non solo perché ormai l’attuale Presidente Usa e il suo rivale Biden sono ormai arrivati alla resa dei conti, ma anche all’interno della famiglia Trump i nervi sono a fior di pelle. Se Melania e Donald preferiscono non scambiarsi troppi sguardi, non va certo meglio tra la First Lady e la sua figliastra. Sedute tra il pubblico durante il dibattito, si sono letteralmente ignorate.