Melania Trump, il piano per liquidare Ivanka. E sul palco con lei perde il sorriso

Melania Trump splendida in verde. Ma è gelo con Ivanka

Per Melania Trump tutto sarebbe perfetto alla Casa Bianca, se non fosse per quella spina nel fianco che si chiama Ivanka, la figlia che suo marito Donald ha avuto dall’ex moglie Ivana.

La bionda rampolla è sempre stata una presenza ingombrante per la matrigna, tanto da conquistarsi il titolo inusuale di First Daughter in diretta concorrenza con quello di First Lady, detenuto appunto da Melania. E ora che alcune rivelazioni tratte dal libro, Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady, hanno mostrato in quali rapporti stiano realmente, le due donne non si trattengono più dal manifestare i loro veri sentimenti.

È quanto è accaduto durante la serata conclusiva della convention repubblicana. Melania è al fianco di suo marito Donald Trump. È semplicemente splendida con un lungo abito verde a piccole pieghe, la vita esaltata da una micro-cintura fucsia come le décolletée dal tacco vertiginoso che slanciano la figura. Lady Melania come la nuova Jackie Kennedy.

Melania è radiosa, saluta gli astanti, sorride, tiene per mano il Presidente. In questi giorni si sta impegnando più che mai a sostenere il marito, cedendo anche a un bacio in pubblico. Una vera rarità tanta manifestazione d’affetto, soprattutto dopo alcuni episodi, come quando ritrasse la sua dalla mano di Donald, e alcune indiscrezioni che parlavano di una coppia sull’orlo del divorzio.

Ebbene questi malumori sembrano del tutto svaniti, Donald e Melania Trump sono apparsi in perfetta sintonia, ma tale armonia è svanita come per incanto nel momento in cui la bionda Ivanka ha fatto il suo ingresso sul palco.

La figlia del Tycoon arriva, Melania le rivolge un sorriso ostentato, pieno di convenzione, e poi mentre Ivanka raggiunge la sua posizione accanto al padre, cala il gelo sul viso della First Lady che pare non sopporti la giovane donna, almeno stando a quanto scrive Stephanie Winston Wolkoff, l’autrice di Melania and Me, nonché ex amica e confidente di Melania.

Nel volume è svelato il piano della moglie di Donald per estromettere dalla cerimonia del giuramento nel gennaio 2017 proprio Ivanka che Melania chiamerebbe “la principessa”. Il progetto era stato chiamato “Operation Block Ivanka”, ma la figlia di Donald è riuscito ad aggirarlo e forse per questo la sua matrigna quel giorno era così scura in volto.

Se pensavamo che le tensioni tra Kate Middleton e Meghan Markle rappresentassero il massimo grado di insofferenza, la guerra tra Melania e Ivanka Trump sembra di gran lunga più aspra.