Melania Trump, il cappotto per Halloween è da brividi. E finalmente sorride

Melania Trump, il cappotto per Halloween è un incanto

Melania e Donald Trump non hanno rinunciato alla festa di Halloween, anche se si è svolta in formato ridotto a causa della pandemia. Le celebrazioni si sono svolta nel portico sud della Casa Bianca appositamente illuminata e addobbata per la notte più terrorizzante dell’anno. Mentre la First Lady ancora una volta ha stupito con un cappotto da brivido, perfettamente in tono con l’evento.

Melania e Donald quest’anno non hanno potuto distribuire i dolcetti ai bambini invitati alla Casa Bianca per ovvie ragioni di sicurezza. Ma nonostante ciò, la festa di Halloween si è svolta in un’atmosfera rilassata e serena (guarda la festa dello scorso anno).

Il Presidente e la First Lady hanno assistito alla sfilata di costumi “terrificanti” senza indossare la mascherina, ma mantenendosi a debiti distanza, separati dai loro piccoli ospiti da un’aiuola di fiori. Tra questi travestimenti, due hanno spiccato per originalità e ironia. Infatti, una bambina e un bambino hanno scelto di trasformarsi proprio in Melania e Donald con tanto di parrucchino rossiccio. Un vero e proprio spasso. Uno scherzetto molto apprezzato anche dalla coppia presidenziale che ha posato divertita coi loro mini-me, evidentemente molto emozionati per il privilegio di essere fotografati col Presidente e sua moglie.

Tra l’altro il piccolo Donald in completo blu e cravatta rossa era identico al Tycoon che per l’evento da brividi ha proprio scelto la stessa mise. La piccola Mel invece ha optato per un abito bianco con tanto di collana in perle, mentre la First Lady ha sfoggiato un altro dei suoi cappotti da favola.

In attesa di sapere se sarà ancora per quattro anni l’inquilina della Casa Bianca, Lady Trump ha incantato con il perfetto cappotto di Halloween in suede, color mattone, in tinta con zucche e foglie arancioni, da cui spunta una longuette in pelle marrone, abbinata alle iconiche décolletée di Louboutin. Un altro punto in fatto di stile per la moglie del Tycoon, dopo lo splendido abito nero di Dior. Il suo look è da paura, nel senso che è splendido.

Melania tra l’altro sembra quasi felice in questa occasione. Non lesina sorrisi ai piccoli invitati che sfilano davanti a lei coi costumi più creativi. Anche se mantiene il solito distacco col marito. Quando escono mano nella mano dalla Casa Bianca, nemmeno si guardano e i visi sono tirati. La distensione avviene poi, quando si separano e si godono i travestimenti dei loro piccoli ospiti.