Melania Trump fa la principessa col look italiano. Kate non stupisce, Meghan assente

Melania Trump principesca in giallo, Kate Middleton in verde

A Melania Trump gli abiti a cappa piacciono tantissimo. E quando vola a Buckingham Palace li indossa sempre, sarà perché così le sembra di essere una principessa tra le Principesse titolate.

Ne aveva già sfoggiato uno lo scorso giugno a Londra, ma questa volta l’occasione è davvero ghiotta. Dopo aver presentato le decorazioni natalizie alla Casa Bianca, Melania ha accompagnato Donald Trump al ricevimento offerto dalla Regina Elisabetta per il summit della Nato. La First Lady sceglie ancora un look made in Italy dopo il cappotto di Dolce & Gabbana.

Melania si è presentata al cospetto di sua Maestà con un abito strutturato, firmato Valentino, da 4.250 euro circa. Lady Trump osa col colore e sceglie il giallo banana che accosta al fucsia delle maniche e delle scarpe dal tacco stiletto, secondo un perfetto contrasto di tonalità che piace tanto anche a Meghan Markle.

La Duchessa del Sussex però di nuovo snobba il Presidente americano in visita a Londra. La prima volta era in congedo maternità e ora è in vacanza con Harry e Archie per 6 settimane, perché troppo stressata. Nemmeno William è presente alla serata perché in viaggio di Stato in Kuwait.

In rappresentanza per fortuna c’è Kate Middleton che arriva al ricevimento con un abito verde smeraldo, con maniche a sbuffo e vita arricciata, di Emilia Wickstead da 872 euro. Un look forse un po’ troppo vintage, appesantito da una pettinatura con boccoli fin troppo accentuati. La Duchessa di Cambridge è di ottimo umore e si intrattiene divertita con gli ospiti.

Anche la Regina è vestita in verde ma sulle tonalità del bosco. Mentre Camilla, sempre al fianco di Carlo nonostante le voci di divorzio, opta per un abitino dimenticabile, rosso, ispirandosi forse al colore natalizio preferito da Kate.