Melania Trump, Donald la paragona a Jackie Kennedy e poi le ruba la portavoce

editato in: da

Melania Trump si è vista sottrarre dal marito Donald una delle sue più strette collaboratrici, Stephanie Grisham.

La portavoce, 42 anni, lavora dal 2017 per la First Lady che è stata impressionata dalle sue capacità quando gestì la visita del premier giapponese Shinzo Abe, divenuta delicata a causa della crisi dei missili coreani.

Poi la Grisham salvò Melania dallo scandalo suscitato dalle rivelazioni della pornostar, Stormy Daniels e anche quella volta che Lady Trump, visitando i figli dei clandestini separati dai genitori, indossò una giacca con la scritta: “A me non importa e a voi?”. Lì Stephanie stemperò le polemiche con una laconica: “È solo una giacca”.

Stephanie Grisham è la collaboratrice ideale: nata in Arizona, madre single di 2 figli, repubblicana di ferro e al fianco dei Trump dal 2015.

Ora, Melania è costretta a rinunciare a lei per ordine del marito, una vera e propria fregatura. A dare l’annuncio del cambio di ruolo, è la stessa First Lady su Twitter: “Stephanie è con noi dal 2015. Non posso pensare ad una persona migliore per quell’incarico”, pare in perfetto accordo col Tycoon.

Melania dunque si è dovuta sacrificare per il marito che le ha soffiato una delle sue più valide assistenti. Pensare che solo qualche giorno fa, in occasione del suo compleanno, Donald ha voluto omaggiare la moglie col complimento più grande, paragonandola a Jackie Kennedy.

Lady Trump fin dal suo ingresso alla Casa Bianca aveva dichiarato che il suo desiderio era quello di essere ricordata per la sua eleganza, proprio come la mitica Jacqueline Kennedy.

Melania è sempre molto attenta al look. Durante il viaggio a Londra ha messo a dura prova persino Kate Middleton. Ma a proposito della Duchessa di Cambridge, la First Lady sembra aver fatto tesoro dei suoi consigli di stile e si è presentata con un abito blu a pois bianchi, identico a quello della moglie di William.