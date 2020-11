Melania Trump, cappotto divino per l’ultimo albero di Natale. Ma è bufera sulla festa

editato in: da

Melania Trump, gli incredibili cappotti per Natale

Melania Trump sorride come non è mai accaduto negli scorsi quattro anni mentre riceve alla Casa Bianca l’albero di Natale. Forse perché questa volta è l’ultima volta. E per questo non tradisce le aspettative, indossando forse il più bel cappotto di sempre.

L’abete, alto oltre 5 metri e proveniente dalla West Virginia, arriva come vuole la tradizione su un carro trainato da due cavalli. Melania oltrepassa la porta della Casa Bianca al braccio di un militare. Suo marito Donald quest’anno ha deciso di non farsi vedere, forse perché, nonostante abbia finalmente permesso la transizione di Joe Biden, ancora non riconosce di essere stato sconfitto alle elezioni.

Lady Trump non si dispiace di essere stata lasciata sola dal marito in questa occasione, può sempre fare affidamento, come già altre volte ha fatto, al solido braccio di un soldato. E così scende le scale sorridente, si potrebbe dire quasi raggiante. Forse sollevata perché sarà l’ultimo anno che deve occuparsi degli addobbi natalizi che pare detesti, almeno stando al nastro registrato segretamente dalla sua ex amica Stephanie Winston Wolkoff, o forse perché è l’ultima volta che verrà criticata per le sue scelte “artistiche” in fatto di alberi e luci di Natale.

Sta di fatto che Melania è di splendido umore ed è altrettanto splendida avvolta in un caldo cappotto a quadretti bianchi e neri con collo a sciarpa, davvero raffinato. Lady Trump sembra una diva d’altri tempi. La moglie del Tycoon non tradisce il suo dress code natalizio e indossa alta stivali neri dal tacco stiletto e lunghi guanti in pelle.

Intanto, la First Lady è già nell’occhio del ciclone per aver organizzato una festa di Natale alla Casa Bianca per il 30 novembre, mentre nel resto del Paese sono vietati gli spostamenti. Stando a quanto riporta l’Ansa, il numero degli invitati sarà inferiore rispetto a quello usuale e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Nonostante tali accorgimenti, le polemiche montano. Anche perché a Washington vige la disposizione di assembramenti per un massimo di 50 persone, oltre al fatto che l’ultima festa organizzata alla Casa Bianca ha avuto come risultato diversi contagiati da Covid tra l’entourage del Presidente.