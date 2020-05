Melania Trump, pioggia di critiche per il suo discorso e Donald la consola

editato in: da

Essere la First Lady degli Stati Uniti d’America non mette al riparo dalle critiche. Lo sa bene Melania Trump, che è costantemente sotto gli occhi attenti del mondo intero. I suoi gesti, le sue parole e tutti i suo look vengono sempre passati al vaglio per rilevare mancanze o sottolinearne i difetti. E, proprio di recente, un suo discorso ha attirato numerose polemiche.

Melania Trump è stata sommersa dalle critiche per il discorso che ha pronunciato nella Giornata nazionale della Preghiera. Completamente vestita di bianco, seduta compostamente su un divano dai colori blu e oro e con un’acconciatura perfetta, ha parlato alla Nazione cercando di rassicurare e incoraggiare i cittadini durante l’emergenza sanitaria:

Dobbiamo mantenere la nostra fede in Dio – ha affermato la First Lady con tono serio – e pregare per il coraggio, con la consapevolezza che giorni migliori sono davanti a noi.

Bellissime parole che, però, sono passate subito in secondo piano. Gli utenti, infatti, non hanno apprezzato la performance della moglie di Donald Trump. Melania, infatti, è apparsa estremamente rigida, con una parlata quasi robotica. Sui social sono comparsi commenti molto duri che non solo l’accusavano di mancanza di cuore e personalità, ma, soprattutto, la paragonavano a Michelle Obama, la First Lady che l’ha preceduta alla Casa Bianca.

Commenti duri da accettare, anche per una donna forte e abituata alle critiche come Melania. A sollevarle il morale ci ha pensato, però, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suo marito dal 2005, che le ha riservato un dolcissimo complimento in occasione della festa della mamma. I due, infatti, sono genitori di Barron William, nato nel 2006.

Melania – ha dichiarato Donald Trump in un’intervista – è stata veramente un’ottima mamma. Barron sta crescendo molto bene e lei è stata una madre formidabile.

Parole molto belle, che evidenziano la stima che il Presidente degli Stati Uniti d’America ha nei confronti di sua moglie e l’amore che prova per lei. D’altronde, Melania, sempre impeccabile in ogni occasione, ha già dimostrato in passato di essere una mamma premurosa, affrontando a viso aperto chi osava criticare il figlio, e una donna forte e consapevole dell’importante ruolo che ricopre. Riuscirà a superare anche queste polemiche?