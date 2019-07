Melania Trump cambia i termini del divorzio. Ma non si separa da Donald

editato in: da

Melania Trump e Jackie Kennedy a confronto

Melania Trump ha cambiato l’accordo di divorzio da Donald. Ma non perché abbia intenzione di lasciare il marito.

Anzi, ultimamente la coppia presidenziale sembra più unita che mai: in pubblico lei si lascia prendere la mano dal Tycoon e lui la paragona a Jackie Kennedy.

Come riporta l’Express, Melania col consenso di Trump avrebbe ridefinito alcune clausole del piano di divorzio, specificando certi punti lasciati troppo vaghi. Infatti il suo ruolo accanto al Tycoon è molto cambiato da quando la coppia ha messo piede alla Casa Bianca.

Jacqueline Newman, avvocato divorzista, ha spiegato che Lady Trump voleva maggiori garanzie di sicurezza, oltre a un ammontare di denaro più elevato. “Se dovesse divorziare ora o quando Trump non sarà più presidente, ci saranno molti dettagli da discutere, perché cambiano molte cose dall’essere semplice moglie a First Lady”, spiega l’esperto.

Il Presidente aveva già discusso della questione divorzio, giustificando così l’accordo: “È una questione dura e dolorosa. Ma arriva un momento in cui si deve dire: ‘Tesoro tu sei magnifica e mi prendo cura di te profondamente, ma se le cose non funzionano questo è ciò che otterrai”. Trump ha poi sottolineato la volontà di onorare Melania se le cose dovessero andare male, ma sa anche di avere il pieno appoggio della moglie sul contratto prematrimoniale: “La cosa bella è che lei è d’accordo. Sa che devo farlo”.

Per il momento si tratta di pure formalità. Melania e Donald non intendono lasciarsi, ma se dovesse succedere, tutto è stato definito nei minimi dettagli. Intanto, la First Lady, tranquilla nel suo ruolo di moglie, può incantare ogni volta che compare in pubblico. L’ultima occasione l’ha vista indossare il perfetto abito in denim con cintura in vita che ha sfoggiato sia con delle ballerine che con delle altissime décolletée color cuoio.