Melania Trump a Londra osa con lo spacco: sfida Kate Middleton ma è ignorata da Meghan

Melania Trump incanta Londra in Dolce & Gabbana

Melania e Donald Trump sono arrivati a Londra in visita di Stato.

Dopo l’omaggio ai reduci del D-Day, sono stati accolti a Buckingham Palace per il pranzo con la Regina Elisabetta. Tra i commensali il Principe Carlo e il Principe Harry, ma di Meghan Markle neanche l’ombra. Un’assenza prevista, la Duchessa del Sussex è in maternità dopo la nascita del piccolo Archie lo scorso 6 maggio. Ma ci si aspettava che essendo cittadina americana, potesse interrompere il congedo per incontrare il Presidente degli Stati Uniti.

In realtà, già da tempo è stato annunciato che questo incontrò non avverrà. In ogni caso, Meghan potrebbe stupirci questa sera presenziando al banchetto di Stato dove con molta probabilità ci sarà Kate Middleton.

Dunque, per il momento Melania Trump, reduce dal successo del viaggio Giappone, è protagonista indiscussa della giornata. La First Lady anzi ha pensato di sfidare la Duchessa di Cambridge indossando per il suo arrivo nella capitale britannica una blusa in stile militare di Burberry, stilista particolarmente amato da Kate.

Melania l’ha abbinata a un classico tailleur blu con gonna al ginocchio che però nasconde uno spacco importante, mostrando più del lecito. Ai piedi le sue amate Louboutin dal tacco vertiginoso e la caratteristica suola rossa.

Col Presidente Usa è arrivata anche la figlia Ivanka Trump che è stata immortalata con una mise bianca mentre guarda incuriosita da una delle finestre di Buckingham Palace.

E a proposito di bianco, anche Melania sfoggia un abito candido dal collo e cintura blu navy, firmato Dolce & Gabbana, con tanto di cappello coordinato. Lady Trump si trasforma così in una principessa e sembra Lady Diana. Soprattutto quando cammina al fianco di Camilla, anche lei in total white.