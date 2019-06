Melania Trump a Londra delude col look. Il Principe Harry distrutto

editato in: da

Melania Trump accompagna il marito Donald al numero 10 di Downing Street per incontrare il Premier uscente, Theresa May.

La First Lady sceglie per la visita formale un trench firmato Celine, uno dei suoi capi favoriti, che però si traduce in un flop. Il look del secondo giorno a Londra delude. Melania forse voleva calarsi nello stile britannico ma il risultato è ingessato.

La signora Trump in meno di 48 ore ha sfoggiato abiti fantastici, come quello bianco di Dolce & Gabbana al pranzo a Buckingham Palace. L’outfit alla cena di gala, firmato Dior, era impeccabile, sebbene Kate Middleton sia riuscita ad adombrarla. Ma il soprabito rigido, abbottonato fino al collo, con cinturone strizza-vita è un passo falso. Certo, Melania lo indossa con stile abbinandolo a scarpe dal tacco altissimo e alla borsa di Hermes che è un must. E sotto s’intravvede una gonna in pelle.

La First Lady, accompagnata da Philip May, marito del Primo Ministro, incontra un gruppo di bambini che le offrono mazzi di fiori e per la prima volta sorride e si mostra a suo agio. La moglie di Trump si riscatta e appoggia perfino il Tycoon dandogli la mano.

Ma la vera “vittima”, se così possiamo definirla, della presenza di Trump e consorte a Londra è Harry. Il Principe ha presenziato solo al pranzo a Palazzo, disertando completamente il banchetto di Stato. Un’assenza che ha pesato, commenta il Daily Mail. Durante le poche ore a Buckingham Palace, Harry è apparso stanco e distratto. A mala pena è riuscito a intrattenere gli ospiti, tra cui Ivanka Trump. Sguardo spento, aria annoiata, sembrava non vedesse l’ora di scappare.

Indubbiamente suo figlio Archie, nato lo scorso 6 maggio, gli farà passare notti insonni. Ma il sospetto è che Meghan Markle non gli perdoni di aver interagito col Presidente Trump. Forse a Frogmore Cottage deve aver subito i rimbrotti della moglie.