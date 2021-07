Meghan pronta a tornare a Londra? Potrebbe accadere a settembre

editato in: da

Il clamore per il ritorno di Harry a Londra non si è ancora placato ma già si parla della possibilità di un suo ritorno in patria e, ancora una volta, per prendere parte a una festa in memoria della madre Diana. La notizia è che, stavolta, potrebbe essere accompagnato anche dalla moglie Meghan Markle.

La sua ultima visita, utile all’inaugurazione della statua dedicata a Lady D, è stata fulminea e non abbastanza prolungata per permettere di risanare le gravi incomprensioni che gli hanno causato l’allontanamento dal fratello William, con il quale avrebbe un rapporto teso già da molti mesi.

Il nuovo viaggio potrebbe quindi essere l’occasione giusta per recuperare il legame con William ma anche per riportare a Londra Meghan, a poche settimane dalla nascita di Lilibeth Diana e che la famiglia Reale non ha ancora conosciuto.

Per il momento, non ci sono conferme in merito, soprattutto perché Harry ha lasciato subito l’Inghilterra per tornare dalla moglie e dai bambini. Inoltre, il viaggio potrebbe anche avvenire senza i piccoli, poiché lo spostamento sarebbe troppo impegnativo per Lilibeth Diana, che a settembre avrebbe appena 3 mesi.

La data per l’evento successivo all’inaugurazione della statua di Diana è quindi scritto a matita ma, laddove venisse confermato, la presenza di Harry sarebbe praticamente certa. I pochi minuti dopo la cerimonia non sono bastati ai due fratelli per ricucire gli strappi causati dalla decisione di Harry ed è per questo che si spera in un nuovo incontro che possa servire per appianare la divergenze che – per il momento – sembrano persistere.

Il ritorno con Meghan potrebbe però far saltare i piani. La moglie di Harry non è stata presente al funerale del Principe Filippo poiché incinta e non ha accompagnato il marito per la cerimonia di inaugurazione della statua. Il suo rapporto con i Reali sembra essersi chiuso dopo l’addio alla famiglia e si sarebbe inasprito dopo le dichiarazioni rese durante l’intervista scandalo a Oprah Winfrey.

La famiglia reale è anche lontana dai due figli di Harry. Non hanno ancora conosciuto Lilibeth Diana e, da tempo, non vedono Archie. Quando i Sussex hanno lasciato l’Inghilterra per ricostruirsi una vita negli Stati Uniti.