Meghan Markle, il modo sorprendente con cui festeggerà il suo compleanno

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Martedì 4 agosto 2020 Meghan Markle spegne 39 candeline: un compleanno a dir poco speciale, il secondo da mamma e il primo dopo la Megxit e la scelta di abbandonare lo status di membro senior della Royal Family britannica.

La ex attrice di Suits e il marito vivono come è noto a Los Angeles da diversi mesi, soggiornando, assieme al piccolo Archie, presso la lussuosa villa del magnate Tyler Perry. In occasione del suo 39esimo compleanno, la consorte del Principe Harry avrebbe in progetto, a detta dell’esperta reale Katie Nicholl, di lasciare la splendida dimora.

La Nicholl, royal editor per diverse testate e focalizzata sulle vicende che riguardano Harry e Meghan, ha specificato che gli ultimi mesi sono stati molto intensi, sottolineando altresì come, proprio nei giorni a ridosso del suo compleanno, la mamma del piccolo Archie avrà la seconda udienza della causa intentata contro il tabloid Daily Mail.

Il secondogenito di Carlo e Diana e sua moglie sono prossimi ad affrontare anche un’altra bomba: l’uscita, prevista per l’11 agosto, della biografia Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, scritta dai reporter reali Carolyn Durand e Omid Scobie, un volume caratterizzato dalla presenza di rivelazioni sconcertanti sulla Megxit e sul periodo successivo all’allontanamento da Palazzo della coppia di Sussex.

La donna che ha prestato il volto al personaggio di Rachel in Suits, come specificato dalla Nicholl non ha nulla a che fare con il libro. Molto stressata per via dei numerosi cambiamenti degli ultimi mesi, sarebbe pronta a festeggiare il suo compleanno con un viaggio.

Secondo Katie Nicholl, se Meghan dovesse fare questa scelta per il suo ultimo compleanno da 30enne la cosa non risulterebbe sorprendente. In occasione di alcuni dichiarazioni rilasciate a Entertainment Tonight, la royal editor ha fatto presente che, negli ultimi mesi, i Sussex non si sono allontanati molto spesso dalla villa di Los Angeles e che, per questo, non sarebbe strano se volessero ‘cambiare aria’.

In un’estate che arriva dopo mesi non certo semplici e che non li vedrà andare a Balmoral nonostante l’invito della Regina, Meghan e Harry quasi certamente si allontaneranno da Los Angeles. Nelle scorse settimane, si è parlato di una possibile festa a Montecito e della volontà di Meghan, per il cui compleanno non suoneranno le campane di Westminster, di puntare al low profile, onde evitare di apparire disinteressata e irresponsabile.