Meghan ruba la scena a Camilla e gli esperti la incolpano di aver cambiato Harry

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Meghan Markle ne combina sempre una: è quello che pensano un po’ tutti, ormai, da Palazzo al resto del mondo. E stavolta a farne le spese è stata Camilla, la Duchessa di Cornovaglia. Quest’ultima – proprio come Meghan – non è mai stata tanto amata dagli inglesi: la ferita di Lady Diana, nonostante siano passati decenni, è ancora fresca per alcuni. Per altri, invece, Camilla sta finalmente ottenendo la sua “rivincita”. Sembra che l’anno scorso avesse pianificato un importante lavoro di beneficenza.

Camilla, un anno fa, si era preparata per un discorso sulla violenza domestica. Meghan, però, ai tempi, le ha rubato letteralmente la scena. Secondo le fonti vicine a Palazzo del Mirror, la Duchessa di Sussex sapeva molto bene del discorso di Camilla. E dunque non ci sarebbe alcuna scusante: il gesto è stato fatto con il preciso scopo di togliere visibilità alla moglie del Principe Carlo.

Tra l’altro, Meghan ha pubblicato delle foto su Instagram proprio mentre Camilla stava tenendo il suo discorso. I titoli dei giornali sono stati tutti per Meghan: nessuno aveva più dato peso a Camilla, sebbene il nobile intento, assolutamente da supportare. Alcuni esperti di Palazzo avevano definito la Duchessa di Cornovaglia come “sconvolta“. Insomma, un aneddoto che va ad arricchire una storia ormai scontata: probabilmente, dietro il malumore del Principe Carlo nei confronti del figlio, c’è molto di più.

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, molti esperti stanno premendo attualmente su un punto: Meghan Markle ha cambiato “indiscutibilmente” il Principe Harry. Quest’ultimo si è sempre sentito un po’ messo da parte, preso poco sul serio, nonostante il servizio militare e l’impegno profuso nella beneficenza. Le prime voci di una spaccatura tra William e Harry sono giunte quando il primo aveva consigliato al fratello (in modo disinteressato) di “andarci piano con Meg”.

La faida tra Harry e William è forse giunta a una conclusione: c’è stato un riavvicinamento negli ultimi tempi, soprattutto via FaceTime e Zoom, dove Meghan è in contatto anche con la cognata, Kate Middleton. Secondo People, potrebbe esserci di mezzo una strategia: da quando Harry ha ammesso pubblicamente di avere il suo libro di memorie in stesura, il Palazzo non solo si è detto non a conoscenza del fatto, ma persino preoccupato per la Monarchia. Qual è l’obiettivo? Tenere a freno le dita di Harry.

Da Camilla a Carlo, da Kate a William, i rapporti di Harry e Meghan con la Famiglia Reale sono tesi, soprattutto perché continuano a essere pubblicate accuse e critiche contro la Markle. La serenità è ben lontana dall’essere raggiunta, e il libro Finding Freedom (la biografia non autorizzata su Harry e Meghan, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand) continua a far parlare di sé per gli scoop riportati.