Meghan riaccende la rivalità con Kate e smette di seguirla su Instagram

Meghan Markle riaccende la rivalità con Kate Middleton, smettendo di seguire la cognata su Instagram.

Mentre i gossip e le fughe di notizie sulla nascita del Royal Baby si fanno sempre più insistenti, i duchi di Sussex hanno deciso di non perdere tempo, sfruttando al meglio il loro nuovissimo profilo social. Come è ormai noto, Meghan ed Harry hanno scelto di dissociarsi anche su Instagram dagli illustri cognati.

All’inizio di aprile infatti l’ex star di Suits e il secondogenito di Lady Diana hanno inaugurato SussexRoyal, un account privato che si distingue da KensingtonPalace, quello che condividevano con William e Kate. Una decisione che ha sollevato un vespaio di polemiche, indicando, ancora una volta, la volontà dei duchi di Sussex di allontanarsi dall’immagine formale e perfetta di quelli di Cambridge, per svolgere un lavoro parallelo e molto diverso.

“Benvenuti nel nostro Instagram ufficiale – avevano scritto Meghan ed Harry nel loro primo post -. Non vediamo l’ora di condividere il lavoro che ci guida, le cause che sosteniamo, gli annunci importanti e l’opportunità di far luce su questioni chiave. Vi ringraziamo per il vostro supporto e vi diamo il benvenuto su @SussexRoyale”.

E così è stato: da allora la coppia ha pubblicato informazioni su iniziative importanti che vuole sostenere. Poco spazio dunque al resto della Royal Family (nipoti compresi) e la voglia di fare qualcosa di diverso che sia in grado di dare un aiuto concreto. Per questo motivo Meghan ed Harry hanno scelto di seguire pochi profili selezionati, fra questi non ci sono Kate e William, che hanno ricevuto un unfollow a poche settimane dall’esordio su Instagram.

Nuovi litigi in famiglia? Molti sono convinti di sì, soprattutto dopo la tregua arrivata a Natale, mentre altri sono certi che, grazie anche all’intervento della Regina, nella Royal Family sia tornata la pace. Per ora i Sussex, che contano milioni di follower, hanno deciso di seguire solamente 16 account che si occupano di salute mentale e benessere psicologico, con lo scopo di sponsorizzarli.

Nessuna traccia di William e Kate, segno che Meghan ed Harry non hanno alcun interesse a creare un legame virtuale con loro e che, forse, la guerra a distanza fra le due famiglie, è appena iniziata.