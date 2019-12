Meghan registra il marchio Sussex Royal e mette in ombra Kate

editato in: da

Per Kate e William non è un buon momento. Le voci su una crisi coniugale tra i Duchi di Cambridge si rincorrono da tempo e si sono fatte più insistenti dopo la messa di Natale a Sandringham, nel corso della quale la coppia, a detta di un’esperta del linguaggio del corpo, non è riuscita a dissimulare il periodo di tensione che sta vivendo.

Se Kate appare in forte crisi, Meghan è invece pronta a fare un passo molto importante. Attualmente in Canada con marito e figlio, la Duchessa di Sussex ed ex star di Suits è in procinto di registrare il marchio Sussex Royal.

Lady Markle ha presentato già presentato domanda per la registrazione di diversi prodotti, ma anche di servizi di supporto emotivo e di alcune riviste. Questa novità arriva dopo un anno a dir poco tumultuoso per la coppia. Meghan e Harry hanno accolto il piccolo Archie, ma hanno pure iniziato una vera e propria crociata contro la stampa, accusata di accanirsi eccessivamente sulla 38enne ex attrice.

A dare l’ufficialità in merito all’intenzione dei Sussex di creare un marchio registrato ci ha pensato il Daily Mail, pubblicando i documenti di richiesta – datati giugno 2019 – all’Intellectual Property Office. Questi ultimi mostrano la volontà della coppia di registrare sotto il loro brand materiali didattici, riviste, libri di testo, t-shirt, cappellini, camicie, bandane, sciarpe, cravatte e molti altri prodotti.

Leggendo i documenti in questione è possibile rendersi conto che i Sussex mirano a includere sotto l’egida del loro marchio registrato anche progetti di beneficenza e tutto quello che riguarda il reclutamento dei volontari che si impegnano a portarli avanti.

A sorprendere i royal watchers è soprattutto la presenza, nell’elenco di quanto Harry e Meghan hanno intenzione di registrare, di riviste, opuscoli e periodici. Come già specificato, l’inizio di questa avventura per i Sussex è stato reso pubblico in un periodo che vede la coppia lontana da casa migliaia di chilometri per trascorrere la pausa natalizia lontano dai riflettori, chiudendo all’insegna della privacy familiare un anno durante il quale hanno detto addio a The Royal Foundation, il progetto di beneficenza fondato dai Duchi di Cambridge.

Questa decisione, che ha dato il via ai rumors relativi a una frattura tra Harry e William, è solo un ricordo. Il secondogenito di Diana e Meghan, ormai su una strada diversa rispetto a Kate e il marito, sono infatti pronti a lanciare il loro brand di coppia.