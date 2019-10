Meghan raggiante ai WellChild Awards con Harry ricicla l’abito di fidanzamento

editato in: da

Meghan Markle in Africa, look deludenti: uguali e riciclati

Meghan e l’arte del riciclaggio reale. La Duchessa di Sussex si è presentata sorridente e raggiante ai WellChild Awards (evento di beneficenza con cadenza annuale) con indosso lo stesso abito del suo fidanzamento.

Il vestito, costato 462 sterline, non è stata l’unica parte del guardaroba a essere stata riciclata per l’evento. Meghan ha sfoggiato anche il cappotto firmato Sentaler (costato 1185 sterline) che indossava a Sandringham a Natale del 2017. L’abito di lana verde, senza maniche, presenta un dolce girocollo abbinato a una borsa fantasia tartaruga.

Mano nella mano con un sorridente Principe Harry, Meghan sembra seguire un po’ la filosofia di Letizia di Spagna: la regina infatti è solita riciclare abiti e accessori già presenti nel suo guardaroba, anche per le grandi occasioni. E allora perché non seguire l’esempio alla corte inglese?

La prima volta che Meghan Markle ha indossato l’abito verde di P.A.R.O.S.H. è stato quando ha annunciato il suo fidanzamento con il principe Harry: era il novembre 2017 e Meghan indossava un cappotto bianco sopra quell’abito, mostrato poi chiaramente durante un’intervista in TV.

In occasione dei WellChild Awards, la duchessa di Sussex sfoggia delle Manolo Blahnik marrone chiaro ai piedi, mentre il principe Harry al suo fianco sorride nel suo abito blu scuro.

I coniugi reali hanno preso parte alla premiazione dei WellChild Awards e, durante un ricevimento pre-cerimonia, hanno persino ricevuto dei doni per il piccolo Archie, che li ha accompagnati in giro per l’Africa durante il loro tour di dieci giorni, visitando Città del Capo, Angola, Malawi e Botswana.

Il WellChild Award è un evento di beneficenza con cadenza annuale (avviato nel 1977) che fornisce cure mediche a giovani gravemente malati nel Regno Unito e premia la dedizione di coloro che fanno il possibile per rendere questi bambini sani e felici.

Oltre 100 mila tra bambini e ragazzi vivono in condizioni di salute gravi e complesse, alcuni di questi richiedono assistenza 24 ore su 24 e possono trascorrere mesi – se non anni – in ospedale.

Alla cerimonia hanno preso parte anche altre celebrità come la cantante Pixie Lott e il suo fidanzato Oliver Cheshire, così come Marvin e Rochelle Humes. E Meghan, seppur con abiti riciclati, è sempre raggiante.